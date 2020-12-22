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ГК "Москабельмет" поздравляет с Днем энергетика

ГК Москабельмет поздравляет с Днем энергетика

22 декабря 2020, 17:35
Рубрика: Компании
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ГК "Москабельмет"

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Новости компании

День энергетика празднуется в России уже более полувека. Многое за это время изменилось, но суть праздника осталась прежней. Это признание важности и ценности труда тех, благодаря кому бесперебойно работают жизненно необходимые и стратегически важные инфраструктурные объекты, работает транспорт, есть свет, электричество, тепло, связь.

Прежним остался и способ передачи энергии — по кабелям. Но теперь мы можем передавать намного большую мощность и увеличивать дальность ее передачи, а главное — научились это делать с минимальными потерями. Еще одно важное изменение связано с тем, что отрасль постепенно начинает переходить в цифру, что позволяет значительно экономить ресурсы. И это в свою очередь мотивирует на развитие новых технологий, в числе которых разработка и выпуск инновационной кабельно-проводниковой продукции: еще более эффективной, более удобной для конечного потребителя.

ГК «Москабельмет» в авангарде этого направления — мы активно осваиваем и применяем эффективные методы цифровизации производства. В их числе штрихкодирование продукции, внедрение в работу предприятия искусственного интеллекта и машинного зрения, запуск первого в кабельной промышленности робота-манипулятора, разработка уникальной технологии MAGNETAG.

Сегодня, поздравляя представителей энергетической отрасли России с профессиональным праздником, мы желаем всем здоровья, уверенности в своих силах, профессионального роста, личного благополучия. Компаниям желаем увеличения объемов производства и успешного освоения новых технологий.

С праздником, дорогие коллеги!

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Источник: ГК "Москабельмет"

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