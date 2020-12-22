Дорогие коллеги, друзья!

Для нашей отрасли сегодня особенная дата. В свой профессиональный праздник – День энергетика – мы отмечаем 100-летие со дня принятия Государственного плана электрификации России.

Век назад появилась первая отраслевая программа развития, уникальность которой – в масштабе поставленных целей – добиться изменений практически во всех сферах жизни.

План ГОЭЛРО создавался в сложное время. Предполагалось, что опережающее развитие электроэнергетики станет основой развития всей экономики. Как результат, был дан необходимый импульс промышленности, переломлен ход истории, нивелировано отставание от мировых лидеров. Страна встала на путь интенсивного роста.

Был создан задел для последующей победы в Великой Отечественной войне. Большой вклад в преодоление главного испытания для страны в современной истории внесли именно наши коллеги - энергетики. Мы всегда помним и чтим их заслуги. В 2020 году в Туле по инициативе группы «Россети» открыт первый в стране мемориал героям-энергетикам, призванный навечно сохранить память об их подвиге.

Планом ГОЭЛРО был не только заложен фундамент для построения одной из наиболее надежных систем энергоснабжения, но и сформирован спрос на массовое производство электротехнического оборудования, развитие энергомашиностроения, науки, подготовку инженерных кадров.

Опыт предшественников учит, что энергетика должна быть отраслью в состоянии непрерывного развития. Именно поэтому в 2017 году был дан старт цифровой трансформации электросетевого комплекса России, определяющий путь отрасли на многие десятилетия вперед.

Результаты, которые мы видим сегодня, полностью подтверждают актуальность и своевременность выбранного курса. Сделанные до начала пандемии шаги по цифровой трансформации группы компаний «Россети» позволили нам этой весной быстро, без потери качества услуг и надежности перестроить свою работу.

Вместе мы начали работу или уже реализовали многое – от крупных инфраструктурных проектов государственного значения до улучшения технологических практик. Как пример – проект «Цифровой сотрудник», который охватит весь 160-тысячный персонал оперативно-диспетчерского блока. Его эффекты: сокращение времени восстановление снабжения в среднем на 15% и потерь рабочего времени на 20%.

Началось массовое внедрение интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Мы заблаговременно подготовили производственную базу для решения этой задачи и рассчитываем, что это приведет к существенному снижению потерь электроэнергии. Цель - более 18 млн устройств к 2030 году.

Очевидно, что за счет своего опыта, технологий, понимания потребностей клиентов, «Россети» могут и должны развивать дополнительные сервисы.

Также внедряются решения в области «умного» городского освещения. Работа ведется в 25 регионах. «Россети» будут, безусловно, расширять данное направление.

Впереди еще много важных и интересных задач, поскольку наша цель – полномасштабный переход к сети будущего.



Уважаемые коллеги! Я много езжу по стране и своими глазами вижу, как работает команда «Россетей». Высокий профессионализм, самоотдача, желание развиваться вместе с компанией – вот что отличает наших сотрудников. Этим можно и нужно гордиться. Не устаю подчеркивать, что от вклада каждого из нас зависит облик электросетевого комплекса завтрашнего дня.

Отдельный поклон ветеранам за вклад в развитие электросетевого комплекса. Ваш пример мотивирует молодежь, а переданный опыт и знания востребованы до сих пор.

От всей души желаю всем вам неиссякаемой энергии! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

С праздником!

Генеральный директор компании «Россети»

Павел Ливинский