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Группа компаний IEK поздравляет с Днем энергетика!

Группа компаний IEK поздравляет с Днем энергетика!

22 декабря 2020, 17:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Источник: Группа компаний IEK

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22 декабря в России отмечается День энергетика — профессиональный праздник тех, кто каждый день обеспечивает теплом и электроэнергией промышленные предприятия, жилые дома, школы и больницы, коммерческие учреждения.

Энергетика — стержень экономики. Без неё невозможно нормальное функционирование всех отраслей и сфер жизнедеятельности. От слаженной работы энергетиков во многом зависит и качество жизни людей, их домашний уют и комфорт.

Сегодня энергетика переходит на инновационный путь развития. В отрасли внедряются энергосберегающие технологии, используются альтернативные источники энергии, модернизируются предприятия. И мы гордимся, что качественное и надежное оборудование IEK GROUP помогает обеспечить стабильное и безопасное энергоснабжение объектов любой сложности.

IEK GROUP поздравляет энергетиков России с профессиональным праздником! Желаем яркой и светлой жизни без высокого напряжения, безопасной работы без аварийных ситуаций, неиссякаемой энергии и уверенности в завтрашнем дне!

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Источник: Группа компаний IEK

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