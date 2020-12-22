Ежегодно 22 декабря профессиональный праздник отмечают работники энергетической отрасли. День энергетика – это праздник тех, кто посвятил свою жизнь трудному, но очень значимому делу – обеспечению людей светом и теплом. Энергетики – это не просто люди одной специальности, это специалисты многих профессий, люди дела и конкретики.



В этот праздничный день мы поздравляем всех ветеранов и действующих работников энергетической отрасли с профессиональным праздником – Днём энергетика! Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия, ярких событий и новых профессиональных успехов, уважения и признания окружающих. Пусть в вашей жизни будет всегда много света, тепла и неиссякаемой энергии!