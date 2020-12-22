 
Компании

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" поздравляет работников энергетической отрасли с профессиональным праздником!

Ежегодно 22 декабря профессиональный праздник отмечают работники энергетической отрасли. День энергетика – это праздник тех, кто посвятил свою жизнь трудному, но очень значимому делу – обеспечению людей светом и теплом. Энергетики – это не просто люди одной специальности, это специалисты многих профессий, люди дела и конкретики.

В этот праздничный день мы поздравляем всех ветеранов и действующих работников энергетической отрасли с профессиональным праздником – Днём энергетика! Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия, ярких событий и новых профессиональных успехов, уважения и признания окружающих. Пусть в вашей жизни будет всегда много света, тепла и неиссякаемой энергии!

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
ГК 22.12.2020
ГК "Москабельмет" поздравляет с Днем энергетика
Кабельный завод 22.12.2020
Кабельный завод "АЛЮР" поздравляет с Днем Энергетика!
Завод 22.12.2020
Завод "Энергокабель" рад поздравить своих стратегических партнеров с Днем энергетика
Группа компаний IEK поздравляет с Днем энергетика! 22.12.2020
Группа компаний IEK поздравляет с Днем энергетика!
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели
+