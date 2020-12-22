Legrand поздравляет с Днем Энергетика!

Группа Legrand поздравляет коллег, партнеров и работников энергетической отрасли с профессиональным праздником – с Днем Энергетика!

Праздник ежегодно отмечается 22 декабря, начиная с 1966 года. Примечательно, что день профессионалов энергетической промышленности приходится на один из самых коротких световых дней в году, когда особо важны свет и тепло в домах по всей стране.

Группа Legrand благодарит профессионалов и энтузиастов за их вклад в развитие энергетической отрасли и за бесперебойное обеспечение всего населения таким жизненно необходимым ресурсом. Благодаря вам возможно внедрение новых технологий, жизнеспособность других отраслей, а также стабильная работа всех предприятий. Желаем вам интересных и амбициозных проектов, высокого заряда бодрости и бесконечного запаса энергии.

Эксперты Legrand, в свою очередь, готовы оказывать поддержку коллегам и партнерам на всех этапах реализации работ разной сложности, предоставлять первоклассный сервис и проводить обучающие мероприятия для специалистов области. Группа Legrand стремится вносить свой вклад в развитие энергетической отрасли, предоставляя высококачественные и инновационные решения, а также развивать экологический подход к энергетике, потребность в котором возрастает из года в год.

С праздником, коллеги!