 
Инновации (разработки)

"Росэлектроника" начала выпуск устройств для предотвращения пожаров из-за неисправностей электропроводки

Росэлектроника начала выпуск устройств для предотвращения пожаров из-за неисправностей электропроводки

22 декабря 2020, 14:30
Рубрика: Инновации
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА, ИННОВАЦИИ
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика 
Источник: Росэлектроника

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
232

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех запустил производство устройств, предупреждающих пожары из-за неисправностей электропроводки. В случае возникновения искрения прибор фиксирует изменения параметров сетевого напряжения и автоматически отключает сеть от электропитания.

Аппаратура устанавливается в электрощите дома или квартиры. Одно устройство контролирует электрическую сеть в помещении площадью до 150 м2. Оборудование прошло испытания и рекомендовано к применению Академией Государственной противопожарной службы МЧС России и Институтом комплексной безопасности в строительстве.

Искрение появляется в местах ослабленного контакта, дефекта кабеля, а также в результате механического повреждения или старения изоляции. Данное явление не распознается штатным оборудованием защиты электросетей и при этом способно вывести из строя дорогостоящие бытовые приборы, а также стать причиной пожара.

Производство устройств развернуто на НПП «Исток» им. Шокина в сотрудничестве с резидентом «Сколково» - компанией Ecolight.

«В рамках первого этапа проекта мы запустили на наших мощностях производство устройств защиты от искрения для использования в бытовых электросетях. До конца года поставим первые 100 тысяч изделий, а в следующем году планируем увеличить объемы производства до 1 млн штук в год. В перспективе линейка оборудования будет расширена для использования на промышленных объектах», - сообщили в «Росэлектронике».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Росэлектроника

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
Компания Belden продолжает расширять свои инновационные кабельные решения в четвёртом квартале 2020 ... 22.12.2020
Компания Belden продолжает расширять свои инновационные кабельные решения в четвёртом квартале 2020 ...
Новые кабели типа Draka UC500 Cat.6A U/UTP повышенной пожаробезопасности 21.12.2020
Новые кабели типа Draka UC500 Cat.6A U/UTP повышенной пожаробезопасности
Концерн 18.12.2020
Концерн "Автоматика" оснастил светодиодными светильниками набережную в Калуге
АО 18.12.2020
АО "Мособлэнерго" представит уникальный инновационный продукт на Всероссийском конкурсе "Новая идея"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели
+