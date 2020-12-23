22 декабря в конференц-зале АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" состоялась конференция предприятий электротехнической отрасли Городского округа Подольск.

Цель конференции - создание бизнес-сообщества в электротехнической отрасли, представленной промышленными предприятиями Городского округа Подольск для формирования конкретного перечня проблем развития промышленной сферы и механизмов решения.

В конференции приняли участие:

Максимович Павел Иванович - Депутат Московской областной думы;

Зеленецкий Юрий Андреевич - Советник генерального директора АО "Завод Микропровод", член фракции "Единая Россия" в совете Депутатов Городского округа Подольск;

Громов Михаил Николаевич - Генеральный директор АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

Стулов Алексей Владимирович - Заместитель генерального директора по техническому развитию ООО "Трансформер", член фракции "Единая Россия" в Совете Депутатов Городского округа Подольск, муниципальный куратор партийного проекта "Локомотивы Роста";

Круглов Максим Сергеевич - Заместитель генерального директора по развитию ООО "Научно-производственное предприятие "Подольский завод специальных кабелей", заместитель председателя фракции "Единая Россия" в Совете депутатов Городского округа Подольск.

Кожамкулов Руслан Мирамбекович - Генеральный директор ООО "Дедал-провод";

Тугучев Максим Анатольевич - Генеральный директор АО "СПКБ Техно";

Громова Ольга Борисовна - Генеральный директора ЗАО "Термопровод";

Журавлев Николай Юрьевич - Генеральный директор ООО "Экстроком";

Васильев Роман Евгеньевич - Генеральный директор АО "Электропровод".

На встрече рассматривались такие вопросы как: цели и задачи федерального партийного проекта "Локомотивы Роста", планы реализации на территории Городского округа Подольск, прогноз динамики развития предприятий электротехнической промышленности Подольска, главные проблемы развития и основные факторы, влияющие на развитие промышленных предприятий и опыт взаимодействия в решении проблем развития с органами государственной власти и профильными министерствами Российской Федерации.