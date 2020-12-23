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На АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" состоялась конференция предприятий электротехнической отрасли Городского округа Подольск

Подольсккабель

Подольсккабель

22 декабря в конференц-зале АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" состоялась конференция предприятий электротехнической отрасли Городского округа Подольск.

Цель конференции - создание бизнес-сообщества в электротехнической отрасли, представленной промышленными предприятиями Городского округа Подольск для формирования конкретного перечня проблем развития промышленной сферы и механизмов решения.

В конференции приняли участие:

  • Максимович Павел Иванович - Депутат Московской областной думы;
  • Зеленецкий Юрий Андреевич - Советник генерального директора АО "Завод Микропровод", член фракции "Единая Россия" в совете Депутатов Городского округа Подольск;
  • Громов Михаил Николаевич - Генеральный директор АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
  • Стулов Алексей Владимирович - Заместитель генерального директора по техническому развитию ООО "Трансформер", член фракции "Единая Россия" в Совете Депутатов Городского округа Подольск, муниципальный куратор партийного проекта "Локомотивы Роста";
  • Круглов Максим Сергеевич - Заместитель генерального директора по развитию ООО "Научно-производственное предприятие "Подольский завод специальных кабелей", заместитель председателя фракции "Единая Россия" в Совете депутатов Городского округа Подольск.
  • Кожамкулов Руслан Мирамбекович - Генеральный директор ООО "Дедал-провод";
  • Тугучев Максим Анатольевич - Генеральный директор АО "СПКБ Техно";
  • Громова Ольга Борисовна - Генеральный директора ЗАО "Термопровод";
  • Журавлев Николай Юрьевич - Генеральный директор ООО "Экстроком";
  • Васильев Роман Евгеньевич - Генеральный директор АО "Электропровод".

На встрече рассматривались такие вопросы как: цели и задачи федерального партийного проекта "Локомотивы Роста", планы реализации на территории Городского округа Подольск, прогноз динамики развития предприятий электротехнической промышленности Подольска, главные проблемы развития и основные факторы, влияющие на развитие промышленных предприятий и опыт взаимодействия в решении проблем развития с органами государственной власти и профильными министерствами Российской Федерации.

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