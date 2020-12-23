Expert.Аналитика
23 декабря 2020, 16:20
Рубрика: Компании
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника
22 декабря в конференц-зале АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" состоялась конференция предприятий электротехнической отрасли Городского округа Подольск.
Цель конференции - создание бизнес-сообщества в электротехнической отрасли, представленной промышленными предприятиями Городского округа Подольск для формирования конкретного перечня проблем развития промышленной сферы и механизмов решения.
В конференции приняли участие:
На встрече рассматривались такие вопросы как: цели и задачи федерального партийного проекта "Локомотивы Роста", планы реализации на территории Городского округа Подольск, прогноз динамики развития предприятий электротехнической промышленности Подольска, главные проблемы развития и основные факторы, влияющие на развитие промышленных предприятий и опыт взаимодействия в решении проблем развития с органами государственной власти и профильными министерствами Российской Федерации.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter