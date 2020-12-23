На подъездной дороге к Иваново выполнят капитальный ремонт

Изучив представленную документацию, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что сметная стоимость капитального ремонта автодороги Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль – Кострома – Иваново – Владимир – Гусь-Хрустальный – Рязань – Михайлов – Тула – Калуга – Вязьма – Ржев – Тверь – Углич – Ярославль на участке с 182 по 190 км определена достоверно. По итогам проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости выдано положительное заключение.

До 9 апреля 2020 года дорога называлась М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа на подъезде к Иваново (со 108 по 116 км). В связи с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 № 465 «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального назначения» дорога переименована.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверила Главгосэкспертиза России, предусмотрено проведение капитального ремонта автомобильной дороги на подъезде к Иваново со стороны Владимира. Строительная длина ремонтируемого участка - 7,011 км. В ходе работ проезжую часть расширят до четырех полос, уложат усовершенствованное покрытие из асфальтобетона, а также отремонтируют 13 водопропускных труб и обустроят 9 примыканий. Расчетная скорость движения по автодороге II категории составит 100 км/ч.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Проектная документация разработана по заказу ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород. Генеральный проектировщик – ООО Проектный институт «Владимиравтодорпроект».

Фото: Росавтодор