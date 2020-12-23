Председатель Совета директоров АО «Завод «Энергокабель» удостоен Благодарности со стороны Голицынского пограничного института ФСБ России.

Начальник института генерал-майор Виктор Николаевич Щеблыкин (доктор экономических наук, профессор) отметил плодотворное сотрудничество с заводом, активное участие и всестороннюю помощь Дмитрия Викторовича Пташинского в подготовке и проведении комплекса мероприятий, посвященных 90-летию института, а также поздравил Дмитрия Викторовича с днем рождения.

Институт, расположенный в подмосковном городе Голицыно, – одно из старейших учебных заведений Пограничной службы РФ. Свою официальную историю он отсчитывает от 14 ноября 1930 года – даты основания Первой школы пограничной охраны и войск ОГПУ в Новом Петергофе Ленинградской области. А учебные корпуса и военный городок Голицыно под Москвой были построены по итогам постановления Совета Министров СССР от 3 октября 1967 года о создании Высшего пограничного военно-политического училища КГБ. К 1972 году строительство было завершено. Подробнее об истории института можно прочитать на его официальном сайте.