Строительство нового терминала крупнейшего в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) аэропорта Нового Уренгоя началось в понедельник в рамках концессионного соглашения между правительством Ямала и УК "Аэропорты регионов". Это первый в РФ проект модернизации аэропортовой инфраструктуры по концессии, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Реконструкция аэропорта в Новом Уренгое ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Ямала и УК "Аэропорты регионов", заключенного в 2018 году. Это первый в стране проект модернизации аэропортовой инфраструктуры в рамках концессии", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, терминал будет открыт через два года. "Современный, большой, с пропускной способностью в несколько раз больше, чем действующий [терминал], с перспективой перехода в международный формат. Это новый уровень комфорта и безопасности пассажиров. Несмотря на трудности этого года, мы дали старт строительству", - приводит пресс-служба слова Артюхова.

Генеральным подрядчиком строительства нового пассажирского терминала аэропорта Новый Уренгой с объектами сопутствующей и инженерной инфраструктуры в результате проведенного конкурса выбрана турецкая компания ООО "Лимакмаращстрой".

Новый терминал аэропорта Нового Уренгоя планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Терминал площадью 18 тыс. кв. м будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год. Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем увеличить площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов.