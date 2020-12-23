В 2021 году небо над Кварталом музеев очистят от проводов

Эти работы станут частью второго этапа программы «Чистое небо», рассказали в Комитете по информатизации и связи Петербурга. В ведомстве отметили, что от проводов и кабелей очистят небо над Кварталом музеев, ограниченным набережной реки Мойки, Конногвардейским бульваром, Исаакиевской площадью и Новой Голландией. Также в планах убрать провода над Большим проспектом Петроградской стороны – от проспекта Добролюбова до набережной Карповки.

«Сейчас завершено проектирование инфраструктуры коллективного доступа, то есть создание подземных волоконно-оптических кабелей большой емкости. К ним смогут подключаться операторы, чьи воздушные кабели и провода буду демонтированы. Строительство при наличии возможностей, в том числе финансирования, запланировано на 2021 год», – рассказали в Комитете по информатизации и связи.

Отметим, что первый этап программы завершен. Благодаря ему от 430 воздушных кабельных переходов «очистили» Невский проспект – от Дворцовой площади до улицы Александра Невского. Работы не затронули только троллейбусные провода, а также коммуникации, принадлежащие ФГУП «Российские сети вещания и оповещения», – их используют в чрезвычайных ситуациях.