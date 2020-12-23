В Новой Москве и Подмосковье построят жилье за 11,6 млрд рублей

Сбербанк профинансирует на 11,6 млрд рублей строительство новых очередей жилых комплексов в проектах «Алхимово» и «Пригород Лесное» в Московской области и Новой Москве. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта Группе «Самолет» на срок 27 месяцев.

На строительство первого этапа второй очереди ЖК «Алхимово» будет направлено 3,1 млрд рублей. На эти средства построят три жилых корпуса высотой от 11-13 этажей и общей площадью 42,1 тыс. кв. метров. Сдать новостройки планируется в 2022 году.

Кредитная линия на сумму 8,5 млрд рублей открыта для новой очереди ЖК «Пригород Лесное». В ходе четвертого этапа строительства возведут семь жилых корпусов высотой 15‒17 этажей и общей площадью 127,8 тыс. кв. метров. Ввести дома планируется в 2022 году.