 
Инвестиции (проекты)

В Новой Москве и Подмосковье построят жилье за 11,6 млрд рублей

В Новой Москве и Подмосковье построят жилье за 11,6 млрд рублей

23 декабря 2020, 13:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
90

Сбербанк профинансирует на 11,6 млрд рублей строительство новых очередей жилых комплексов в проектах «Алхимово» и «Пригород Лесное» в Московской области и Новой Москве. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта Группе «Самолет» на срок 27 месяцев.

На строительство первого этапа второй очереди ЖК «Алхимово» будет направлено 3,1 млрд рублей. На эти средства построят три жилых корпуса высотой от 11-13 этажей и общей площадью 42,1 тыс. кв. метров. Сдать новостройки планируется в 2022 году.

Кредитная линия на сумму 8,5 млрд рублей открыта для новой очереди ЖК «Пригород Лесное». В ходе четвертого этапа строительства возведут семь жилых корпусов высотой 15‒17 этажей и общей площадью 127,8 тыс. кв. метров. Ввести дома планируется в 2022 году.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: stroygaz.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
На морском терминале нефтепроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума построят систему... 23.12.2020
На морском терминале нефтепроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума построят систему...
В технопарке на юге Москвы началось строительство нового корпуса для высокотехнологичных производств 23.12.2020
В технопарке на юге Москвы началось строительство нового корпуса для высокотехнологичных производств
На подъездной дороге к Иваново выполнят капитальный ремонт 23.12.2020
На подъездной дороге к Иваново выполнят капитальный ремонт
В 2021 году небо над Кварталом музеев очистят от проводов 23.12.2020
В 2021 году небо над Кварталом музеев очистят от проводов
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели
+