В технопарке «ИТЭЛМА» 23 декабря началось строительство нового инженерно-лабораторного корпуса. Инвестор, группа компаний ИТЭЛМА, вложит в реализацию проекта более 2 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По случаю начала строительных работ состоялась церемония торжественной закладки капсулы времени.

«В новом корпусе будут расположены инженерные помещения, на его цокольном этаже разместится лабораторный комплекс для тестирования разработок и проведения испытаний. Строительство будет реализовано в рамках масштабного инвестиционного проекта – механизма, позволяющего инвестору получить от властей города в аренду земельный участок без проведения торгов. Инвестор вложит в строительство и оснащение объекта более 2 млрд рублей, а в городе появится более 1,5 тысячи новых рабочих мест. Ожидается, что инженерный корпус будет введен в эксплуатацию не позднее декабря 2022 года», – отметил заместитель мэра.

Комплексный подход к организации объекта позволит выстроить технологическую цепочку полного цикла: от разработки и тестирования опытных образцов электронных изделий до их серийного производства.

«Группа компаний ИТЭЛМА является крупным столичным инвестором и уже не первый год реализует важные для города проекты, пользуется поддержкой столичных властей. Так, 2 сентября с «ИТЭЛМА» было подписано соглашение о создании в Москве технопарка «ЗИЛ» – многофункционального комплекса, где разместятся высокотехнологичные предприятия. Строительство технопарка получило статус Инвестиционного приоритетного проекта (ИПП), а вместе с ним и значительные налоговые преференции. Инвестиции компании в его реализацию составят порядка 4 млрд рублей, кроме того, он даст городу более 1100 рабочих мест», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Многофункциональный комплекс будет создан по адресу ул. Автозаводская, владение 23 и будет введен в эксплуатацию не позднее 2023 года. Новый инженерный комплекс Технопарка «ИТЭЛМА» разместится на двух земельных участках площадью 2 тысячи квадратных метров, расположенных по адресу 1-й Нагатинский проезд, вл. 10, стр. 1. В здании предусмотрены спортивно-оздоровительные объекты, например, теннисные корты.

«Для Группы компаний ИТЭЛМА это уже не первый объект создания лабораторно-офисного пространства с возможностями комфортной работы для технологических компаний, разработчиков и испытателей. В этом году начаты работы по созданию технопарка «ЗИЛ». И здесь на Нагатинском проезде уже проведены начальные строительные работы: забиты сваи по периметру подземной части строящегося здания инженерного корпуса, отрыт котлован до нижних проектируемых отметок, начаты работы по заливке и герметизации бетонной плиты основания фундамента», — добавляет президент группы компаний «ИТЭЛМА» Александр Постников.

Для справки:

Группа компаний «ИТЭЛМА» объединяет компании, деятельность которых связана с тремя основными направлениями: электроника, авиастроение, девелопмент. Численность сотрудников превышает 3000 человек, из которых более 1000 заняты созданием новых разработок. Ключевым предприятием группы является Научно-производственное предприятие «ИТЭЛМА», занимающееся разработками электронных компонентов, в том числе для автомобильной отрасли, проектированием и производством высокотехнологичных систем.