Глава Газпром нефти А. Дюков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Д. Артюхов подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве. Компания и округ будут работать над улучшением инвестиционного климата, стимулировать научно-техническую и инновационную деятельность, а также программы в области охраны окружающей среды.

Об этом сообщила Газпром нефть. Газпром нефть продолжит поддержку развития энергетической и дорожной инфраструктуры Тазовского района ЯНАО. Запланировано строительство высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) от Тазовского месторождения до д. Тибей-Сале. Компания обеспечит газом жителей пос. Тазовский и пос. Газ-Сале, запланирована газификация с Новый Порт Ямальского района. Еще одним совместным проектом станет ремонт подъездной автодороги к с. Газ-Сале. Газпром нефть продолжит поставки нефтепродуктов для социальной сферы и функционирования систем жизнеобеспечения округа.

Компания поддержит спортивные, образовательные, культурные и этнографические проекты в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Тазовском и Ямальском районах ЯНАО. Новым соглашением предусмотрено финансирование строительства социальных объектов в г. Ноябрьск и г. Муравленко.

В рамках программы социальных инвестиций Родные города в 2019 г. были построены ледовый центр Авангар и спортивный комплекс Полярный в г. Лабытнанги. В г. Салехард при поддержке Газпром нефти продолжается строительство одного из крупнейших в Сибири многофункционального ледового дворца Ямал Арена.



ЯНАО стратегический регион присутствия для Газпром нефти. В ЯНАО компания реализует свои крупнейшие инвестиционные проекты в сфере добычи: Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) и Восточно-Мессояхское НГКМ. Продолжается строительство газовой инфраструктуры проекта Газ Ямала, которая обеспечит полный цикл по добыче, подготовке, переработке, компримированию и внешнему транспорту газа, а в перспективе позволит сформировать в южной части п-ва Ямал новый нефтегазодобывающий кластер. В 2021 г. планирует начать промышленную добычу на Тазовском НГКМ. Готовится и к освоению неоком-юрских залежей гигантских Бованенковского НГКМ и Харасавэйского ГКМ, объемы вложений в которые составят сотни миллиардов рублей. Как отметил А. Дюков, новые производственные проекты Газпром нефти вместе с социальными инициативами программы Родные города являются важным фактором развития региона и создают базу для улучшения качества жизни ямальцев.

Губернатор ЯНАО Д. Артюхов выразил благодарность Газпром нефти и А. Дюкову за ответственную социальную политику, неравнодушное отношение к территории региона. Компания уделяет особое внимание развитию спорта. Благодаря партнерству построены спортивные комплексы с бассейнами в г. Лабытнанги и г. Ноябрьск, бассейн в г. Тарко-Сале, по всему округу открыты многофункциональные площадки. В рамках нового соглашения компания продолжит поддержку социальных проектов, особое внимание уделит Тазовскому району, где формируется новый кластер добычи. При поддержке компании для жителей района будет создана надежная и современная энергетическая и транспортная инфраструктура.



Автор: Д. Савосин