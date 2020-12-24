Компания «Россети Сибирь» взаимодействует с ключевыми российскими производителями автоматизированных систем управления и устройств релейной защиты и автоматики.

На прошедшем недавно научно-техническом совете (НТС) главные инженеры филиалов энергокомпании, руководители профильных департаментов и представители компаний-производителей оборудования обсудили новые наработки в сфере релейной защиты и автоматики для цифровых подстанций.

Это особенно актуальное направление для энергетиков учли и приняли приглашенные производители и разработчики, они активно делились своими предложениями и наработками, учитывая уже существующий опыт работы «Россети Сибирь» с применением технологии цифровой подстанции. Так, например, оборудование НПП «ЭКРА» и ООО «Прософт-Системы» уже используется на цифровых подстанциях «Молодежная» и «им. Сморгунова» в Красноярске, а скоро будет применено и на реконструируемой подстанции «Бенжереп-2» в Кузбассе. А разработки НПП «Бреслер» сибирские энергетики применили при реконструкции подстанции «Бызовская» – тоже в Кузбассе.

НТС признал положительными результаты научно-исследовательской разработки по созданию единой серверной платформы автоматизированных систем управления цифровой подстанции. Опытные образцы будут внедряться уже в марте на подстанции «Бенжереп-2» в Кемеровской области.

Другие эффективные решения производителей в части технологии релейной защиты и автоматики будут также использованы в производственной деятельности филиалов компании «Россети Сибирь», в том числе, в формате опытно-промышленной эксплуатации.

Всего в научно-техническом совете участвовали представители восьми компаний-производителей. Сам НТС проходил онлайн, в режиме видеоконференцсвязи.