Директор по цифровой трансформации компании «Россети Урал» Андрей Шульгин на онлайн заседании круглого стола комитета по энергетике Государственной Думы РФ презентовал пилотный проект по интеграции действующих субъектов микрогенерации в электрическую сеть.

Накануне, 22 декабря 2020 года, состоялся круглый стол по вопросам совершенствования законодательства и устранения административных барьеров в целях обеспечения реализации национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет». Андрей Шульгин, в числе докладчиков круглого стола, рассказал о результатах реализации проекта по подключению объектов микрогенерации в Свердловской области.

Он отметил, что даже в климатических условиях несолнечного Урала специалисты энергокомпании фиксируют тенденцию наращивания объемов микрогенерации. Ежегодно на территории присутствия «Россети Урал» вводится порядка 500 станций – объектов солнечной энергетики.

«Принятие федерального закона (ФЗ №471) делает этот процесс еще более динамичным. Но это ставит перед нами следующие проблемы: отсутствие у энергокомпаний опыта работы в части технологического присоединения и обеспечения приема вырабатываемой электроэнергии от собственников микрогенерации; отсутствие у таких собственников компетенций по продаже электроэнергии и страх при работе с большими компаниями; отсутствие у энергосбытовых компаний опыта по приему вырабатываемой электроэнергии, а также пренебрежение к таким объектам из-за малой мощности и небольшой денежной привлекательности», - поделился наблюдениями Андрей Шульгин.

Он рассказал, что энергетики «Россети Урал» сотрудничают с учеными Уральского федерального университета, которые разрабатывают систему, прогнозирующую выработку электроэнергии на солнечных электростанциях. Данная разработка позволит обеспечить своевременное реагирование и контроль перетока мощности в сетях низкого напряжения, в случае подключения значительного числа владельцев альтернативных источников электроэнергии.

Андрей Шульгин также отметил, что сегодня в адрес энергокомпании поступает много вопросов о том, как подключить объекты микрогенерации к распредсетям. Для этого специалисты «Россети Урал» разработали инструкцию-памятку для проведения разъяснительной работы среди потребителей. Он уверен, что аналогичную работу следует проводить энергосбытовым компаниям.

По итогам круглого стола было принято решение провести на площадке комитета по энергетике Государственной Думы РФ обсуждение изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации, определения правил работы субъектов микрогенерации на рынках электрической энергии для обеспечения недискриминационного доступа к электросетевой инфраструктуре, рынкам розничной и оптовой продажи электроэнергии, нормативного регулирования создания, функционирования и развития микрогенерации в составе Единой энергетической системы России.

Кроме того, «Энерджинет» было рекомендовано принять участие в реализации проекта цифровой трансформации ПАО «Россети» - «Разработка модели функционирования распределительной сети, как источника дополнительной надежности в условиях развития малой и микрогенерации «Россети Урал». Взаимодействие «Энерджинет» и «Россети Урал» также должно обеспечить разработку технологических решений и договорных конструкций для эффективного взаимодействия микрогенерации, сетевой инфраструктуры, энергосбытовых организаций, и подготовить инициативы по изменению правовой и нормативной базы для тиражирования разработанной модели.

Напомним, что осенью «Россети Урал» объявили о старте проекта по интеграции действующих субъектов микрогенерации в электрическую сеть. В Свердловской области в распределительную сеть «Россети Урал» принимается электрическая энергия, вырабатываемая солнечными батареями от двух объектов в Сысертском и Березовском городских округах.

Энергетики «Россети Урал» рассчитывают, что реализация данного проекта повысит адаптивность компании. Цифровая трансформация компании, в результате которой создаются новые технологические и договорные конструкции, будет повышать операционную эффективность и оптимизировать использование существующей электросетевой инфраструктуры в условиях развития новой «зеленой энергетики». За счет дополнительных источников генерации, новых участников рынка – покупателей и продавцов – будет увеличиваться полезная загрузка существующей электросетевой инфраструктуры.