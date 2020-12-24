Сегодня, 24 декабря 2020 года, в городе Бабаево Вологодской области генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник запустил цифровую подстанцию 35 кВ «Балатон» для электроснабжения компрессорной станции «Бабаевская» газопровода «Северный поток-2». Топливная магистраль пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. По телемосту в открытии участвовали генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.



Новая цифровая подстанция мощностью 20 МВА обеспечена полной наблюдаемостью. Объект не требует присутствия персонала – оборудованием можно управлять онлайн. Все измерения объединены в одну систему и через грозотрос со встроенным оптоволокном передаются в режиме реального времени на сотни километров. Также «Россети Северо-Запад» построили 8,6 км линий электропередачи 35 кВ, в том числе выполнив воздушный переход через железную дорогу.

«Несмотря на все ограничения в 2020 году, мы построили подстанцию в срок. Для стратегически важного объекта нашей страны обеспечена мощность с достаточным уровнем резервирования. Ввод подстанции «Балатон» – важный шаг для построения современного электросетевого комплекса Вологодской области. Стоимость проекта – 343 миллиона рублей», – отметил Артем Пидник.

Для распределительных устройств 10 и 35 кВ построены отдельные здания – это защищает оборудование от внешних воздействий вплоть до землетрясений. Устройства, установленные в открытой части подстанции, стабильно работают в северо-западных климатических условиях – выдерживают температуру воздуха от минус 60 до плюс 40 градусов.

«Энергетика в современных условиях остается базовой отраслью, обеспечивающей поступательное развитие экономики города, района, области и страны в целом. Сегодня знаменательное событие – вводится новая подстанция «Балатон», которая соответствует самым современным требованиям и является объектом нового поколения», – подчеркнул Олег Кувшинников.

Параллельно с подстанцией «Балатон» «Россети» запустили еще три центра питания – в Ленинградской области, Краснодарском крае и Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. Суммарная мощность введенных объектов – 122 МВА.