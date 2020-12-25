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КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" занял 2-ое место в номинации "Трейдер года"

ЭКСПЕРТ КАБЕЛЬ, экспорт, конкурсы

В результате голосования в финал Всероссийского конкурса «Экспортёр года» вышел Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» и занял 2-ое место в номинации «Трейдер года».

Всероссийская премия «Экспортёр года» присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
    
Справка

Конкурс на соискание лауреатов премии «Экспортёр года» проводит АО «Российский экспортный центр» совместно с Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством экономического развития РФ, Министерством сельского хозяйства РФ, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

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