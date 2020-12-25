Профессиональные светильники для высоких пролетов ДСП 5001-5004 IEK® предназначены для освещения крупных производственных, складских, выставочных и торговых комплексов, в том числе с большим содержанием пыли и влаги. Обеспечивают равномерную засветку при размещении на высоте и значительную экономию электроэнергии.

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