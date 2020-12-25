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Профессиональные светильники для высоких пролетов ДСП 5001-5004 IEK® – равномерная засветка и экономия электроэнергии

Профессиональные светильники для высоких пролетов ДСП 5001-5004 IEK® – равномерная засветка и экономия электроэнергии

25 декабря 2020, 09:36
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Профессиональные светильники для высоких пролетов ДСП 5001-5004 IEK® предназначены для освещения крупных производственных, складских, выставочных и торговых комплексов, в том числе с большим содержанием пыли и влаги. Обеспечивают равномерную засветку при размещении на высоте и значительную экономию электроэнергии.

Подробнее — на сайте iek.lighting.

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Источник: Группа компаний IEK

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