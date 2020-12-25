Итоги форума "Антиконтрафакт-2020"
Ассоциация "Электрокабель", Росстандарт, АПСС, производители и трейдеры высказали свои позиции
25 декабря 2020, 09:36
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Профессиональные светильники для высоких пролетов ДСП 5001-5004 IEK® предназначены для освещения крупных производственных, складских, выставочных и торговых комплексов, в том числе с большим содержанием пыли и влаги. Обеспечивают равномерную засветку при размещении на высоте и значительную экономию электроэнергии.
Подробнее — на сайте iek.lighting.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter