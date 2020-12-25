Системные операторы Испании REE, Франции RTE и Португалии REN провели аукционы по распределению пропускной способности трансграничных сечений Испания – Франция и Испания – Португалия, выделяемой для взаимных поставок электроэнергии (мощности) на 2021 год.

На аукционе для соединений между Испанией и Францией продавались опционы «физического права на передачу» (Physical Transmission Rights, PTR), а на аукционе для соединений между Испанией и Португалией – «финансового права на передачу» (Financial Transmission Rights, FTR). В направлении Испания – Франция было выставлено и продано 800 МВт пропускной способности на каждый час предстоящего года по итоговой цене в € 5,03 за МВт, а в направлении Франция – Испания – также 800 МВт по цене € 4,36 за МВт. В направлении Испания – Португалия было предложено и продано 340 МВт по цене € 0,1 за МВт, в направлении Португалия – Испания – 350 МВт по цене € 0,08 за МВт.

Суммарно полученные на двух аукционах средства составили € 65,8 млн за счет продажи пропускной способности сечения Испания – Франция и € 0,5 млн за продажи пропускной способности сечения Испания – Португалия. Доход от каждого из аукционов будет разделен поровну между странами-участницами.

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