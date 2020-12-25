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В Урае приступают ко второй очереди строительства городской больницы

В Урае приступают ко второй очереди строительства городской больницы

25 декабря 2020, 16:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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Управление капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объявило тендер на выполнение работ по строительству стационара Урайской городской клинической больницы, сообщает RosTender.info.

Стоимость строительных работ оценивается в 1 млрд 360 млн рублей, средства поступят из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Предложения от строительных организаций-участников тендера принимают до 25 января будущего года, после чего конкурсная комиссия объявит победителя. Подрядчику на строительство стационара на улице Северной отведут 3 года.

Напомним, что первая очередь стационара – пищеблок и прачечная – были введены в строй в 2016 году. Двухэтажное здание было построено по программе «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы». В настоящее время в городе функционирует стационар на 120 коек, который был построен в феврале 1970 года.
 

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Источник: РосТендер

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