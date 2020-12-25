 
Цифровая революция

"Россети Тюмень" ввели в работу подстанцию "Ореховская" в Югре

Россети Тюмень, Цифровая трансформация 2030

Запуск подстанции «Ореховская» прошел в рамках торжественной церемонии пуска энергообъектов «Россетей». В формате видеоконференцсвязи к мероприятию были подключены главы четырех регионов страны, где в этот день заработали новые питающие центры.

Подстанция 110 кВ «Ореховская» введена в эксплуатацию после реконструкции. Как отметил генеральный директор «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко, мощность объекта увеличена в два раза до 32 МВА. Питающий центр имеет ключевое значение для электроснабжения предприятий нефтедобывающей отрасли Нижневартовского района: «Газпромнефть-Хантос» и Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия. Инвестиции в проект составили 485 млн рублей.

Работы на подстанции «Ореховская» проведены в соответствии с концепцией «Цифровая трансформация 2030». Основное оборудование – российского производства и стран таможенного союза. Автоматизированная система управления подстанцией обрабатывает порядка тысячи сигналов и позволяет дистанционно управлять объектом. Это значительно повышает качество работы подстанции, сокращает время проведения переключений в электроустановках.

«Реконструкция подстанции позволит усилить надежность электроснабжения Орехово-Ермаковского месторождения, где ежегодно добывается более 700 тысяч тонн нефти, а также обеспечить технологическое присоединение новых промышленных объектов, – подчеркнула губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, принявшая участие в торжественной церемонии по ВКС. – Энергетиками ПАО «Россети» ведется активная работа и на действующих энергообъектах, и по созданию новых. Например, завершается реконструкция и строительство подстанций «Выкатная» и «Эргинская», мощности которых обеспечат развитие нефтяных месторождений Эргинского кластера. Освоение этой группы месторождений позволит создать тысячи новых рабочих мест. В 2020 году началось строительство подстанции «УПСВ-1» для энергоснабжения Мамонтовского нефтяного месторождения. Благодарю команду «Россети» за вклад в развитие энергетической инфраструктуры нашего региона».

Вместе с подстанцией «Ореховская» «Россети» запустили еще три центра питания в Ленинградской и Вологодской областях и Краснодарском крае. Суммарная мощность введенных объектов составила 122 МВА.

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Источник: Россети Тюмень

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