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МЭР разрабатывает отдельный план по развитию Кавминвод с финансированием в 40 млрд рублей

МЭР разрабатывает отдельный план по развитию Кавминвод с финансированием в 40 млрд рублей

28 декабря 2020, 17:25
Рубрика: Инвестиции
Метки: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА, ИНВЕСТИЦИ, СКФО
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Минэкономразвития России разрабатывает отдельный план по развитию региона Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае. Как сообщили ТАСС в понедельник в министерстве, предварительно, финансирование мероприятий может составить около 40 млрд рублей.

"Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поддержал создание отдельного плана мероприятий по развитию региона Кавказские Минеральные Воды. <…> По предварительной оценке, план будет состоять из 25 мероприятий с общим объемом финансирования порядка 40 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, а также частных инвесторов", - сообщили в министерстве.

Как отметили в Минэкономразвития, мероприятия, включенные в проект плана по развитию Кавминвод, будут нацелены на решение первоочередных проблем, сдерживающих развитие городов-курортов и негативно влияющих на привлечение туристов, а также на качество жизни населения региона в целом. В частности, речь идет о проблемах коммунальной и транспортной инфраструктуры, уточнили в министерстве.

Предполагается, что в перечень мероприятий войдут межмуниципальные объекты коммунальной инфраструктуры, обеспечивающие население качественной питьевой водой с бесперебойной подачей, объектами водоотведения, а также ряд транспортных объектов: реконструкция существующей дорожной инфраструктуры, путепроводные развязки, строительство подъездных путей к новым инвестиционным площадкам, ориентированных на санаторно-курортную направленность.

"Развитие жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры создаст условия для привлечения частных инвестиций на объекты санаторно-курортной направленности", - подчеркнули в Минэкономразвития.

Кроме того, планируется благоустройство общественных пространств, проекты которых предусматривают комплексное развитие территорий с созданием рекреационной пешеходной инфраструктуры и событийными площадками для проведения городских и региональных мероприятий. В министерстве рассчитывают, что новые общественные пространства будут ориентированы на местных жителей и будут способствовать увеличению туристического потока. Также территории, предложенные к развитию, планируется использовать по направлению физической культуры и спорта.

Отмечается, что в рамках подпрограммы "Развитие туризма Северо-Кавказского федерального округа" предусмотрено финансирование на строительство велотерренкура общим объемом 2,8 млрд рублей, к созданию которого планируется приступить в 2021 году.

"В целях продолжения ключевой цели проекта, направленной на объединение активного отдыха с бальнеологическим лечением, в перспективный план развития региона включены мероприятия по реконструкции и благоустройству курортной зоны в Железноводске, предполагающие создание сети пешеходных терренкуров", - рассказали в министерстве.

О регионе

Как уточнили в Минэкономразвития, сейчас министерство вместе с правительством Ставропольского края проводит работу по формированию перечня мероприятий для включения в план, после чего он будет направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Итоговый перечень мероприятий и потребность в финансировании будет уточнена по результатам согласования.

Регион Кавказских Минеральных Вод находится в Ставропольском крае и включает в себя четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиницы.

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Источник: ТАСС

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