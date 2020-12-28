24 декабря на ежегодной итоговой встрече с руководителями организаций – ведущих научно-технических партнеров Группы компаний «Россети» и Российского национального комитета (РНК) СИГРЭ заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий выступил с докладом «Опыт GO15: меры системных операторов по обеспечению надежной работы энергосистем в сложных эпидемиологических условиях».

В мероприятии приняли участие Председатель РНК СИГРЭ, Председатель Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров, руководитель Технического комитета РНК СИГРЭ, Генеральный директор ООО «Интер РАО – Инжиниринг» Юрий Шаров, Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, специальный представитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко, а также руководители организаций – ведущих научно-технических партнеров подкомитетов РНК СИГРЭ.

В 2020 году Федор Опадчий занимал пост вице-президента GO15 – Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем мира. В рамках этой работы он уделял большое внимание обмену опытом организации функционирования больших энергосистем в период пандемии коронавируса COVID-19.

В течение года в GО15 проведено исследование GOFOR, посвященное изучению мер и подходов к обеспечению надежности работы энергосистем в условиях пандемии. В исследовании надежность работы энергосистем рассматривалась в качестве совокупности не только технических аспектов, но и социальных отношений и изменения цепочек поставок. Также в рамках исследования были проанализированы сценарии возвращения к обычным условиям работы.

«Все подходы, выработанные членами GO15, в той или иной степени применялись в России, – отметил Федор Опадчий. – Это, прежде всего, максимальная изоляция диспетчерского персонала от других сотрудников диспетчерских центров, создание резервов сменного персонала, строгий контроль доступа, медицинские проверки и тесты на постоянной основе, а также минимизация использования оперативным персоналом общественного транспорта и организация альтернативных способов перемещения».

Опыт 2020 года показал необходимость переосмысления подходов к резервированию в организации диспетчерского управления. Новые риски, связанные с распространением инфекции, должны были компенсироваться мерами, направленными на минимизацию контактов между сотрудниками. Во многих странах для снижения таких контактов, например, активно использовались тренажерные комплексы, расположенные отдельно от основных диспетчерских пунктов управления.

В ряде стран на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации предпринимались попытки организации работы части оперативного персонала в удаленном режиме. Однако такой подход ограничивался качеством систем коммуникаций и невозможностью обеспечить необходимое технологическое оснащение для полноценной работы оперативного персонала и в итоге не получил распространения. Тем не менее опрос членов GO15 показывает, что и после окончания пандемии удаленный режим работы рассматривается многими компаниями в качестве возможной формы работы неоперативного персонала диспетчерских центров, подчеркнул заместитель Председателя правления АО «СО ЕЭС».

Федор Опадчий отметил, что в крупных мировых энергосистемах падение энергопотребления не привело к серьезным технологическим проблемам в их работе.