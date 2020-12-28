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В аэропорту Ленска установят аэродромный радиолокационный комплекс

В аэропорту Ленска установят аэродромный радиолокационный комплекс

28 декабря 2020, 17:12
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство объектов АРЛК «Лира-А10», необходимого для наблюдения за воздушной обстановкой в районе аэродрома «Ленск». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

«Ленск» - региональный аэропорт одноименного города в Якутии - обеспечивает регулярное авиасообщение с соседними улусами, а также с Якутском, Красноярском и Иркутском.

В ходе реконструкции и технического перевооружения средств наблюдения за полетами воздушных судов на территории аэропорта планируется разместить аэродромный радиолокационный комплекс «Лира-А10», предназначенный для радиолокационного наблюдения за воздушной обстановкой в районе аэродрома, контроля за движением воздушных судов по схемам захода на посадку и определения их положения в начальной фазе захода на посадку и на посадочной прямой. Данный АРЛК повысит безопасность полетов в районе воздушной гавани, которую обслуживают авиадиспетчеры филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Проектной документацией, одобренной Главгосэкспертизой России, предусмотрено сооружение многосекционной башни комплекса высотой 10,2 м, размещение аппаратного контейнера, антенной системы радиолокационного комплекса и модуля технического персонала. Также на участке построят дизельную электростанцию, установят проволочное ограждение, проложат подъездную автодорогу с разворотной площадкой, выполнят благоустройство территории и другие необходимые работы.

Проект подготовили в АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Застройщик - ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Фото: instagram.com/iraero

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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