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Майнеры вернут энергетикам порядка 23 миллионов рублей

⁠Правобережный районный суд  города Липецка удовлетворил иск филиала «Россети Центр Липецкэнерго» о возмещении ущерба, нанесенного деятельностью майнинг-фермы,   действующей на территории Усманского района и незаконно потреблявшей электроэнергию.  В соответствии с судебным решением энергетикам будет возвращен весь объем похищенной электроэнергии в размере 22,8  миллиона рублей. 

Резонансное дело было возбуждено в сентябре текущего года по заявлению Липецкэнерго, основанием для которого стало обнаружение факта бездоговорного потребления электроэнергии. В ходе проведенного специалистами блока безопасности  филиала и полицией  совместного расследования выяснилось, что в здании бывшей мельницы в селе Никольское организован бизнес по добыче биткойнов, а работоспособность установленного  здесь энергоемкого компьютерного оборудования, насчитывающего  115 майнинг-устройств, обеспечивается из сетей Липецкэнерго без соответствующего договора энергоснабжения. Объем незаконного потребления электроэнергии составил более 3,3  млн кВт*ч .

В целях предупреждения подобных фактов Липецкэнерго напоминает, что законодательство РФ предусматривает строгое наказание в отношении лиц, незаконно потребляющих электроэнергию. В случае выявления хищений нарушитель не только компенсирует причиненный ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 9 июня 2019 года в России вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым вдвое выросли штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям и за повторное самовольное (безучетное) энергопотребление.

Теперь в таких случаях нарушители  - физические лица обязаны будут выплатить от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица - от 200 до 300 тысяч рублей. Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить на них штраф от 80 до 200 тысяч рублей.

Нарушая закон и подвергая себя смертельному риску, злоумышленники также ставят под угрозу надежность и безопасность работы электросетевого комплекса.

Энергетики призывают всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному телефону единого Контакт-центра группы компаний «Россети»: 8-800-220-0-220 (звонок анонимный и бесплатный) или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании «Россети Центр».

«Специалисты блока безопасности и управления правового обеспечения Липецкэнерго проводят большую работу по выявлению, пресечению фактов энерговоровства и возмещению  нанесенного ущерба. Данные средства должны идти на развитие электросетевого комплекса, необходимого для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей», - подчеркнул заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Источник: Россети Центр Липецкэнерго

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