Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начнет в 2021 году выпуск и внедрение автоматизированной системы контроля производства на основе технологий машинного зрения и слуха. Общий бюджет инвестпроекта составляет 50 млн рублей, из которых 40 млн рублей предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа по программе «Цифровизация промышленности».

Система осуществляет комплексный контроль ручной работы персонала на производстве, проверяя действия сотрудников на соответствие технологической документации. Это позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и вероятность ошибок. Каждое рабочее место оснащается планшетом, видеокамерой с микрофоном, а также набором различных датчиков: температуры, влажности, запыленности и освещенности помещения, а также давления, пульса и температуры тела.

Система выполняет мониторинг производственных помещений и рабочих мест, автоматически проводит биометрическую идентификацию работников по лицу и голосу, проверяет наличие защитной одежды, контролирует соблюдение техники безопасности.

Решение разработано НПП «Алмаз» холдинга «Росэлектроника». Тестовое внедрение системы начнется на предприятии во втором квартале 2021 года. В рамках пилотной эксплуатации будет оборудовано 95 рабочих мест.