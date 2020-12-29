Системные операторы Финляндии (Fingrid), Швеции (Svenska kraftnät), Дании (Denmark), Германии (50Hertz), Эстонии (Elering), Латвии (AST) и Литвы (Litgrid), подписавшие Меморандум о взаимопонимании в рамках реализации «Инициативы по развитию шельфовой электрической сети в Балтийском регионе» (Baltic Offshore Grid Initiative), согласовали начало подготовительных работ в части дальнейшего сотрудничества в области развития шельфовой электрической сети в Балтийском море*.

Основными целями сотрудничества в рамках Baltic Offshore Grid Initiative, являются разработка общих принципов планирования развития и обеспечение учета проектов строительства шельфовой электросети в Балтийском море в Десятилетнем плане развития электрической сети ENTSO-E (ENTSO-E Ten-Year Network Development Plan), а также проведение исследований в целях формирования общего видения развития шельфовой сетевой инфраструктуры в Балтийском регионе. Реализация инициативы системных операторов будет способствовать сокращению выбросов CO2 и созданию экологически чистой региональной энергосистемы в будущем.

Страны-члены ЕС, граничащие с Балтийским морем, 30 сентября 2020 года подписали Совместную декларацию о намерениях в отношении шельфовой ветровой энергетики в Балтийском море. Сотрудничество между государствами предусматривает совместное планирование зон для размещения объектов ветровой генерации с целью максимального использования потенциала ветра как источника энергии. Регион Балтийского моря обладает значительным потенциалом для развития «зеленой» энергетики, за счет строительства шельфовых ветропарков и трансграничных электрических соединений. В ходе исследования, проведенного в рамках Плана соединения энергетических рынков стран Балтии (BEMIP), выявлено, что потенциал Балтийского моря в части генерирующей мощности превышает 90 ГВт, а в части производства электроэнергии – 325 ТВт*ч в год. Углеродная нейтральность экономики в будущем может быть достигнута за счет более тесного межгосударственного сотрудничества, обмена информацией и дальнейших исследований, нацеленных на развитие шельфовой электросети.

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* Системный оператор Норвегии (Statnett) принимает участие в качестве наблюдателя.