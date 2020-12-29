Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поделился планами по развитию города на 2021 год. Он назвал их журналистам в ходе пресс-конференции по итогам 2020 года 29 декабря.

В качестве основных направлений работы он выделил подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода и реализацию нацпроектов.

Отдельно Юрий Шалабаев отметил планы по строительству детских садов. Их в следующем году будет построено 12 (два - достроено, десять - с нуля). Благодаря этому в городе появится 2,5 тысяч мест в детсадах.

В рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется ремонт более 25 участков автомобильных дорог. Кроме того, предусмотрено приведение дорожной инфраструктуры в нормативное состояние - дорожных знаков, опор и других объектов, которые формируют облик города.

По проекту "Формирование комфортной городской среды" работы по благоустройству будут проведены на 31 общественной территории, еще порядка 17 – благоустраиваются к 800-летию.

В следующем году будет продолжена работа по сносу расселенного аварийного жилья. Юрий Шалабаев отметил, что сейчас в Нижнем Новгороде более 80 тысяч кв.м. такого жилья. В планах сократить эту цифру до 20 тысяч к 2025 году. Также предстоит "серьезная работа по ремонту фасадов" - за 2020 и 2021 годы совокупно будет отремонтировано около 300 фасадов многоквартирных домов.

Глава Нижнего Новгорода возлагает значительные надежды на энергосервисный контракт по освещению города. Сейчас он, по словам Юрия Шалабаева, недоосвещен на 20-30%. Подрядчиком будет осуществлена модернизация системы уличного освещения. В частности, в 2021 году 65 светильников планируется заменить на энергосберегающие. Деньги полученные в результате экономии пойдут на оплату этих работ, дополнительного финансирования не потребуется.

Кроме того, Юрий Шалабаев рассказал, что сейчас прорабатывается проект архитектурно-художественной подсветки нижегородских доминант. Это также входит в планы на наступающий год.

Напомним, городская дума приняла бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год с дефицитом. Доходы бюджета в 2021 году спрогнозированы в размере 36 млрд 554 млн 912 тысяч рублей, расходы - 36 млрд 853 млн 968 тысяч рублей. Дефицит составит 299 млн 056 тысяч рублей. Приоритетными направлениями при планировании стали расходы инвестиционного характера, которые составили в структуре бюджета более 21%. Наибольший удельный вес в расходной части представляют расходы на социальную сферу – 55%. Также значительная часть расходов будет направлена на подготовку и проведение 800-летия города.