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В Кузбассе из-за сломавшейся пополам опоры без тепла остался город, ЧП оперативно устранили

В Кузбассе из-за сломавшейся пополам опоры без тепла остался город, ЧП оперативно устранили

29 декабря 2020, 13:45
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: gazeta.a42.ru

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аварийные отключения, Россети Сибирь

аварийные отключения, Россети Сибирь

Глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко прокомментировал происшествие на подстанции Анжерская. Ночью 27 декабря произошло аварийное отключение подстанции, из-за чего без тепла осталась часть города, а также посёлки Мишиха и Голубовский.

Выяснилось, что причиной ЧП стала повреждённая опора 35 киловольт.

— Без электроэнергии остались ОФ «Анжерская» и ОАО «Каскад-Энерго», которое обеспечивает теплом практически половину жилфонда города. О причинах случившегося пока говорить рано. В настоящее время следственный комитет совместно с прокуратурой проводят проверку. Кроме того, своё расследование причин произошедшего проведет руководство Кузбасского филиала «Россети Сибирь». Отмечу, что к ликвидации аварии приступили незамедлительно. Устранением обрыва кабеля занимались две бригады филиала «Россети Сибирь — Кузбассэнерго — РЭС». В это же время аварийная служба «Кузбасской энергосетевой компании» проводила резервное переподключение потребителей, в течение двух часов удалось восстановить работу теплоцентрали, — рассказал градоначальник в соцсетях, сопроводив свои слова фото с места происшествия.

Александр Рыбалко добавил, что для подключения обогатительной фабрики пришлось запустить турбины ТЭЦ. Мороз -40 осложнял ситуацию, сохранялась угроза всему городскому хозяйству. Тем не менее, серьёзных последствий удалось избежать.

Глава города поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации аварии.

Фото: Александр Рыбалко / Instagram

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Источник: gazeta.a42.ru

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