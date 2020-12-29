Итоги форума "Антиконтрафакт-2020"
Ассоциация "Электрокабель", Росстандарт, АПСС, производители и трейдеры высказали свои позиции
29 декабря 2020, 13:45
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко прокомментировал происшествие на подстанции Анжерская. Ночью 27 декабря произошло аварийное отключение подстанции, из-за чего без тепла осталась часть города, а также посёлки Мишиха и Голубовский.
Выяснилось, что причиной ЧП стала повреждённая опора 35 киловольт.
— Без электроэнергии остались ОФ «Анжерская» и ОАО «Каскад-Энерго», которое обеспечивает теплом практически половину жилфонда города. О причинах случившегося пока говорить рано. В настоящее время следственный комитет совместно с прокуратурой проводят проверку. Кроме того, своё расследование причин произошедшего проведет руководство Кузбасского филиала «Россети Сибирь». Отмечу, что к ликвидации аварии приступили незамедлительно. Устранением обрыва кабеля занимались две бригады филиала «Россети Сибирь — Кузбассэнерго — РЭС». В это же время аварийная служба «Кузбасской энергосетевой компании» проводила резервное переподключение потребителей, в течение двух часов удалось восстановить работу теплоцентрали, — рассказал градоначальник в соцсетях, сопроводив свои слова фото с места происшествия.
Александр Рыбалко добавил, что для подключения обогатительной фабрики пришлось запустить турбины ТЭЦ. Мороз -40 осложнял ситуацию, сохранялась угроза всему городскому хозяйству. Тем не менее, серьёзных последствий удалось избежать.
Глава города поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации аварии.
Фото: Александр Рыбалко / Instagram
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