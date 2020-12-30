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Ассоциация "Электрокабель" поздравляет участников отраслевого сообщества с Новым Годом

Дорогие коллеги, партнеры, друзья!

Считанные часы остаются до завершения 2020 года, года больших перемен для всего человечества. Семья каждого из нас, в каждый рабочий коллектив испытал необходимость перестройки. Для кого-то эти испытания стали прорывом, а кто-то понес серьезные потери. Однако, очень четко мы все поняли главное – от жизни и здоровья каждого из нас зависит многое. Мы научились относиться друг к другу более бережно, более внимательно. 

С самого начала 2020-й год «подкинул» кабельщикам трудностей – нужно было неоднократно доказывать насколько наша отрасль важна для экономики и безопасности жизнеобеспечения всей страны. Мы рады, что эта важная работа была успешна выполнена сотрудниками руководства Ассоциации «Электрокабель» и ее участниками. 

В этом году мы запустили проект «Открытый склад», провели большую работу в общении с органами власти. Все итоги вы могли видеть в дайджестах АЭК, а также в нашем telegram-канале (сейчас там почти 600 участников). Сотрудничая с вами в течение года мы вновь и вновь убеждаемся – успешная работа нашей отрасли зависит только от активности ее участников. 

Благодарим вас за партнерство и очень надеемся на большие, открытые встречи в будущем году!

Поздравляем с наступающим Новым Годом и Рождеством! Желаем достижения новых высот в бизнесе, оптимизма, здоровья вам и вашим близким, удачи и любви!

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Источник: Ассоциация "Электрокабель"

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