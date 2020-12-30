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Инвестиции системного оператора Финляндии в модернизацию энергосистемы страны составят € 2 млрд в предстоящий десятилетний период

Инвестиции системного оператора Финляндии в модернизацию энергосистемы страны составят € 2 млрд в предстоящий десятилетний период

30 декабря 2020, 15:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ФИНЛЯНДИЯ, Fingrid
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Системный оператор Финляндии Fingrid планирует осуществить рекордный объем инвестиций в размере € 2 млрд в модернизацию передающей электросетевой инфраструктуры в период 2021-2030 гг. В целях достижения климатической нейтральности Финляндии к 2035 г., для чего потребуется существенное увеличение производства электроэнергии с нулевыми выбросами вредных веществ, электрическая сеть страны будет значительно укрепляться.

Объем инвестиций, необходимых для модернизации электросети, превысил запланированное весной 2019 г. значение в € 1.4 млрд и на текущий момент оценивается примерно € 2 млрд. Одной из основных причин увеличения требуемых инвестиций является более быстрый рост объемов ветроэнергетики, чем планировалось. По словам директора по планированию развития электросетей Fingrid Юсси Юринсало, компания получила запросы на подключение к национальной энергосистеме объектов ветровой генерации общей мощностью десятки тысяч МВт, из которых тысячи МВт будут введены в эксплуатацию в ближайшем будущем. Fingrid реагирует на потребности клиентов и следит за тем, чтобы пропускная способность электрической сети не стала ограничивающим фактором в достижении национальной цели по снижению выбросов углерода.

Значительные инвестиции в развитие национальной энергосистемы позволят Fingrid и в дальнейшем поддерживать сохранение единой ценовой зоны в Финляндии. Первым этапом в рамках укрепления национальной электросети является строительство 400 кВ межсистемного соединения Forest Line от области Северная Остроботния до центральных областей Финляндии. Также в планах компании проведение работ по реконструкции ЛЭП 400 кВ Lake Line между регионом Оулу (Oulu) и г. Лаппеенранта (Lappeenranta). Поскольку производство электроэнергии тепловыми электростанциями на юге Финляндии продолжает снижаться, ЛЭП 400 кВ Lake Line и другие новые ЛЭП будут передавать недорогую и экологически чистую электроэнергию с севера на юг Финляндии, где ее потребление постоянно растет. Помимо этого, Fingrid занимается проектами строительства и реконструкции трансформаторных подстанций по всей стране и укреплением трансграничных связей. Кроме того, необходимы значительные инвестиции в усиление сетевой инфраструктуры региона Хельсинки, поскольку сокращение производства электроэнергии в городской черте и постоянное расширение столичного региона требуют значительного укрепления электрической сети в регионе. Ежегодные инвестиции Fingrid в реализацию десятков проектов по всей Финляндии составляют около € 200 млн. Из них 70% общего объема инвестиций приходится на строительство новых энергообъектов, а 30 % -- на модернизацию и реконструкцию существующих.

Наиболее значимые инвестиции в национальную электрическую сеть в 2021-2030 гг. будут осуществлены в реализацию следующих проектов:

  • Укрепление межсистемного соединения Север-Юг – € 550 млн.
  • Подключение ветрогенерации – € 450 млн.
  • Укрепление трансграничных связей – € 300 млн.
  • Усиление электроснабжения региона Хельсинки – € 100 млн. Также планируется построить 30 новых трансформаторных подстанций.

Официальный сайт Fingrid

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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