 
За рубежом

Компания из Саудовской Аравии построит ветряную электростанцию в Азербайджане

Компания из Саудовской Аравии построит ветряную электростанцию в Азербайджане

30 декабря 2020, 14:15
Рубрика: За рубежом
Метки: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 
Источник: ТАСС

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Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и председатель совета директоров саудовской компании ACWA Power Мохаммад Абунайан во вторник подписали соглашение о строительстве крупной ветряной электростанции в республике. Об этом с церемонии подписания документа передает корреспондент ТАСС.

Новый объект электрогенерации будет расположен на территории Абшеронского и Хызинского районов. Электростанция станет одним из двух пилотных для Азербайджана проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Совокупная мощность станций должна составить 440 МВт.

Кроме того, заключены соглашения о купле-продаже электроэнергии и документ о подключении к распределительной сети по этому проекту.

Правительство Азербайджана объявило развитие "зеленой" энергетики одним из приоритетов в развитии национальной экономики. Планируется увеличить долю возобновляемых источников энергии в генерации страны до 30%. Для этого, по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева создано семь рабочих групп, в них вошли сотрудники министерств энергетики, экономики, финансов, МЧС а также представители Минэкологии, Минюста и ряда других ведомств.

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Источник: ТАСС

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