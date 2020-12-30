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На севере Москвы построят жилой комплекс за 22 млрд рублей

На севере Москвы построят жилой комплекс за 22 млрд рублей

30 декабря 2020, 17:48
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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Компания «РГ-Девелопмент» приобрела инвестиционно-строительный проект на севере Москвы. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера, уточнив, что земельный участок под строительство расположен по адресу: улица Михалковская, вл. 48.

По данным компании, на территории в 5,5 га предполагается построить объекты недвижимости общей площадью около 190 тысяч кв. метров. Проект подразумевает комплексное развитие территории и создание на ее месте квартала, включающего как жилые объекты, так и объекты социальной инфраструктуры. Кроме того, в рамках реализации проекта компания передаст 4,2 тысячи кв. метров жилой недвижимости в Фонд Реновации.

В пресс-службе добавили, что архитектурная концепция проекта предполагает сохранение части объектов, расположенных на территории и имеющих историческую и градостроительную ценность. Рядом с участком расположена усадьба Михалково, Головинские пруды и смотровые площадки. Инвестиции в проект оцениваются в 22 млрд рублей. Завершить строительство планируется до конца 2025 года.

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Источник: stroygaz.ru

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