"Москабельмет" поздравляет с Новым 2021 годом

В уходящем году мы научились по-особенному ценить домашний комфорт и как никогда осознали, насколько важно всегда иметь стабильную быструю связь. Мы поняли, что бизнес эффективен и вне офисов, что конференции можно проводить, сидя у себя на диване. Многие из нас открыли в себе кулинарные таланты и творческие способности, пересмотрели любимые фильмы и отметили для себя плюсы онлайн-шопинга.

Но также мы поняли, что есть работа, которую невозможно выполнить дистанционно, и процессы, которые нельзя останавливать. «Москабельмет» производил кабели весь карантин, не прерывая выпуска стратегически важной продукции ни на минуты. Чтобы в метро продолжали ходить поезда, в новых больницах было электричество и бесперебойно работало оборудование, а также чтобы каждый из нас мог смотреть дома кино и выходить на переговоры в Zoom.

Как и у всех, у нас было немало сложностей, но благодаря им мы стали сильнее, нашли новые эффективные решения для работы предприятия. Мы еще больше осознали важность автоматизации и цифровизации, и именно в этом году внедрили в производство новые технологии.

Как ни крути, этот год был нужным, важным, во многом успешным. Верим: каждому он дал что-то хорошее. Поэтому желаем вам, чтобы в наступающем году навыки, которые вы приобрели, опыт, который получили, легли в основу нового успеха, открыли дорогу к новым вершинам, мечтам и целям и помогли их достичь!

Счастья вам, добра, благополучия, воодушевления и, главное, здоровья!

С Новым годом!