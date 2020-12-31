"Москабельмет" поздравляет с Новым 2021 годом

Итоги форума "Антиконтрафакт-2020"
Ассоциация "Электрокабель", Росстандарт, АПСС, производители и трейдеры высказали свои позиции
31 декабря 2020, 14:16
Рубрика: Компании
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
В уходящем году мы научились по-особенному ценить домашний комфорт и как никогда осознали, насколько важно всегда иметь стабильную быструю связь. Мы поняли, что бизнес эффективен и вне офисов, что конференции можно проводить, сидя у себя на диване. Многие из нас открыли в себе кулинарные таланты и творческие способности, пересмотрели любимые фильмы и отметили для себя плюсы онлайн-шопинга.
Но также мы поняли, что есть работа, которую невозможно выполнить дистанционно, и процессы, которые нельзя останавливать. «Москабельмет» производил кабели весь карантин, не прерывая выпуска стратегически важной продукции ни на минуты. Чтобы в метро продолжали ходить поезда, в новых больницах было электричество и бесперебойно работало оборудование, а также чтобы каждый из нас мог смотреть дома кино и выходить на переговоры в Zoom.
Как и у всех, у нас было немало сложностей, но благодаря им мы стали сильнее, нашли новые эффективные решения для работы предприятия. Мы еще больше осознали важность автоматизации и цифровизации, и именно в этом году внедрили в производство новые технологии.
Как ни крути, этот год был нужным, важным, во многом успешным. Верим: каждому он дал что-то хорошее. Поэтому желаем вам, чтобы в наступающем году навыки, которые вы приобрели, опыт, который получили, легли в основу нового успеха, открыли дорогу к новым вершинам, мечтам и целям и помогли их достичь!
Счастья вам, добра, благополучия, воодушевления и, главное, здоровья!
С Новым годом!
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