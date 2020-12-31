Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об инвестициях в сектор ветроэнергетики России в рамках совместного предприятия с Fortum – ведущей энергетической компанией в Северной Европе и лидером в области возобновляемой энергетики.

РФПИ и Fortum создали совместное предприятие для инвестиций в сектор возобновляемой энергетики России и объявляют об инвестировании в приобретение полностью готовых и введенных в эксплуатацию ветроэлектростанций в Ульяновской и Ростовской областях суммарной мощностью более 350 МВт. Ветроэлектростанции были построены в полном соответствии с требованиями по локализации. Выручка электростанций гарантирована в рамках долгосрочных договоров поставки мощности (ДПМ), что обеспечивает стабильную и привлекательную доходность инвесторов на вложенные средства.

В соответствии с достигнутыми договоренностями в ближайшее время к сделке также присоединятся международные соинвесторы РФПИ. Fortum и РФПИ продолжат активную работу над другими совместными проектами в ветроэнергетике и солнечной энергетике с целью создания одного из крупнейших игроков в РФ в сфере возобновляемой энергетики.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, заявил:

«Инвестиции в проекты с защищенной долгосрочной доходностью являются одним из наших приоритетов. Партнерство с Fortum для совместных инвестиций в сектор возобновляемой энергетики направлено на создание крупнейшего игрока в перспективной отрасли российской экономики и внесет вклад в реализацию национального проекта «Экология». Развитие возобновляемой энергетики обеспечит энергетическую безопасность регионов РФ с соблюдением самых высоких экологических стандартов».

Александр Чуваев, исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона «Россия», заявил:

«Сделка наглядно свидетельствует о том, что инвестиции в проекты ВИЭ превращаются из относительно редкого инструмента, понятного лишь профессиональным участникам отрасли, в привлекательный для суверенного фонда механизм, который, с одной стороны, обладает защищенной гарантированной доходностью, с другой –способствует развитию инновационной и наукоемкой отрасли. Мы надеемся на расширение нашего сотрудничества, а также на успешное и долгосрочное партнерство с РФПИ».

Fortum – европейская энергетическая компания, ведущая деятельность более чем в 40 странах мира. Мы обеспечиваем своих потребителей электроэнергией, газом, теплом и холодом, а также предлагаем интеллектуальные решения для более эффективного использования ресурсов. Мы хотим побудить наших потребителей и общество присоединиться к переменам ради более чистого мира.Вместе с дочерней компанией Uniper мы являемся третьим по величине производителем электроэнергии без выбросов CO2в Европе. Имея штат, состоящий из 19 тысяч профессионалов, и консолидированные активы около 69 млрд евро, Fortumобладает необходимым масштабом, компетенциями и ресурсами, чтобы играть ведущую роль в европейском энергетическом переходе.Акции Fortum обращаются на бирже Nasdaq Helsinki, акции Uniper–на Frankfurt Stock Exchange. www.fortum.com

ПАО «Фортум» входит в дивизион «Россия» корпорации Fortum, который включает также участие Fortum в ПАО «ТГК-1» (29,5 %). Компания осуществляет деятельность по производству и сбыту электрической и тепловой энергии. В состав дивизиона «Россия» входит восемь тепловых электростанций, расположенных на Урале и в Западной Сибири, ветряная электростанция в Ульяновской области и три солнечные –в Оренбургской области и в Республике Башкортостан. Совокупная установленная мощность объектов генерации по электрической энергии на 01.12.2020 составляет 4928 МВт, по тепловой энергии –8 437 МВт. www.fortum.ru

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года сцелью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данныймомент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 80 проектов общим объемом свыше 2 трлн рублей, охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более 40 млрд долларов. Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.rdif.ru