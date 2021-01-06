Британская группа компаний Wood Mackenzie (WoodMac), специализирующаяся на проведении исследований в разных отраслях промышленности, проанализировала перспективы внедрения в США накопителей энергии на период до 2025 г.

В соответствии с прогнозом WoodMac к 2025 г. мощность накопителей энергии в США вырастет в шесть раз – до ≈7,5 ГВт, а годовой оборот внутреннего рынка электроэнергии с использованием накопителей составит $ 7,3 млрд, в первую очередь, за счет масштабных закупок электроэнергии у крупных энергообъектов, большая часть которых будет представлена энергокомплексами в составе накопителей энергии и СЭС. В третьем квартале 2020 г. суммарный объем вводов накопителей энергии составил 476 МВт, что на 240% больше предыдущего рекордного показателя, зафиксированного во втором квартале текущего года. При проведении анализа WoodMac были учтены все подключенные к энергосистеме распределенные системы накопления энергии (Battery Energy Storage System, BESS), более 99% из которых составили накопители емкостного типа на базе литий-ионных батарей. Самый заметный прирост мощности систем накопления энергии наблюдался в Калифорнии, где были введены в эксплуатацию накопители энергии суммарной мощностью почти 400 МВт и энергоемкостью 578 МВт*ч.

В соответствии с положительной тенденцией последних шести кварталов суммарная мощность и энергоемкость бытовых накопителей энергии, относящихся к категории «behind-the-meter», т.е. неучитываемых в диспетчерском графике, в третьем квартале также выросли на 52 МВт и 119 МВт*ч соответственно. По оценке WoodMac, в ближайшие пять лет этот сектор будет расширяться и дальше, особенно в штатах Нью-Йорк и Массачусетс, а также в операционной зоне системного оператора ряда штатов Восточного побережья PJM Interconnection2. При этом объем вводов промышленных накопителей энергии, относящихся категории «behind-the-meter», наоборот, сократился на 3% по сравнению со вторым кварталом 2020 г., отчасти из-за эпидемии коронавируса. В целом, согласно подготовленному WoodMac отчету, в 2021 году ожидается резкий рост строительства крупных накопительных комплексов, которые будут присоединены к энергосистемам, и именно на их долю придется более двух третей ежегодного прироста американского рынка накопителей энергии на период до 2025 года.

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