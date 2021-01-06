Новые панели для кабельных вводов типа KEL-DPZ-HD от компании Icotek (Германия) были специально разработаны для использования в пищевой и фармацевтической отраслях промышленности.

Компания Icotek специализируется на разработке и производстве инновационных систем и разнообразных компонентов для монтажа кабелей, с помощью которых можно надежно и эффективно проложить любое количество кабелей различного диаметра. Предлагаемые панели для кабельных вводов типа KEL-DPZ-HD сертифицированы на соответствие требованиям Управления по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами США (U.S. Food and Drug Administration - FDA) и характеризуются гладкими поверхностями и отсутствием углублений, задерживающих грязь и пыль, на видимой стороне. Радиус внешнего контура, равный 6 мм вместо требуемых 3 мм, превышает требования спецификаций Европейской группы гигиенического проектирования и дизайна (European Hygienic Engineering and Design Group - EHEDG). EHEDG - консорциум производителей оборудования, предприятий пищевой промышленности, научно-исследовательских институтов и органов здравоохранения, основанный в 1989 году с целью пропаганды гигиены во время обработки и упаковки пищевых продуктов.

В панелях для кабельных вводов KEL-DPZ-HD используются материалы, соответствующие требованиям FDA и Регламенту Европейского Союза 1935/2004/EG, который применяется ко всем материалам, контактирующим с пищевыми продуктами. Чёткая цветовая идентификация обеспечивается синим сигнальным цветом. Кабели и шланги диаметром от 3,2 мм до 22,2 мм устанавливаются и герметизируются в соответствии со степенью пыле- и влагозащиты IP65/66/67/68. В зависимости от конкретной конструкции можно произвести монтаж до 35 кабелей. Представленные панели для кабельных вводов выпускаются с метрической резьбой размерами M32, M40, M50 и M63. Большим преимуществом по сравнению с обычными кабельными вводами является существенно более высокая плотность монтажа. Панели для кабельных вводов довольно просто закрепляются с помощью фиксирующей гайки.

Для полного комплекта системы гигиенического исполнения компания Icotek также разработала кабельные стяжки типа KB-HDD и держателями для кабельных стяжек типа KBH-HDD, а также предлагает заглушки/штекеры типа ST-B-HD в качестве варианта средства для герметизации любых проткнутых мембран кабельного ввода, которые больше не используются. Новые продукты компании Icotek не содержат галогенов и силикона.