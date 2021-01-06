Вице-премьер России Александр Новак войдет в состав правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Включить в состав правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, утвержденный распоряжением правительства РФ от 5 марта 2020 года <...> заместителя председателя правительства РФ Новака А. В.", - говорится в тексте распоряжения.