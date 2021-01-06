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Новак войдет в состав комиссии по повышению устойчивости развития экономики России

Новак войдет в состав комиссии по повышению устойчивости развития экономики России

6 января 2021, 14:30
Рубрика: Персоны
Метки: АЛЕКСАНДР НОВАК, РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Источник: ТАСС

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Вице-премьер России Александр Новак войдет в состав правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Включить в состав правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, утвержденный распоряжением правительства РФ от 5 марта 2020 года <...> заместителя председателя правительства РФ Новака А. В.", - говорится в тексте распоряжения.

Фото: Вице-премьер России Александр Новак
© Антон Новодережкин/ТАСС

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Источник: ТАСС

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