Итоги форума "Антиконтрафакт-2020"
Ассоциация "Электрокабель", Росстандарт, АПСС, производители и трейдеры высказали свои позиции
6 января 2021, 14:30
Рубрика: Персоны
Метки: АЛЕКСАНДР НОВАК, РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Вице-премьер России Александр Новак войдет в состав правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Включить в состав правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, утвержденный распоряжением правительства РФ от 5 марта 2020 года <...> заместителя председателя правительства РФ Новака А. В.", - говорится в тексте распоряжения.
Фото: Вице-премьер России Александр Новак
© Антон Новодережкин/ТАСС
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