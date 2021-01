Разработаны новые дополнения к системе DCX компании Belden Inc., которые дадут возможность оптимизировать отдачу от инвестиций в управление волоконно-оптической инфраструктурой благодаря экономии пространства в центрах хранения и обработки данных, а также обеспечат поддержку приложений 4К.

Решения, разработанные для поддержки различных кабельных инфраструктур и методов монтажа, включают кабельные лотки DCX zero U разного размера (небольшие однокассетные и большие двухкассетные), оснащённые магнитами для прикрепления к любой металлической поверхности. Предлагаются кассеты DCX для сращивания оптических волокон с 12 портами (24 волокна) LC дуплексных конфигураций и с 6 портами SC дуплексных конфигураций c разъёмом типа FS (пустые) для использования с оптическими разъёмами типа Splice-On, c разъёмом типа FP с интегрированными 250-мкм короткими гибкими выводами и c разъёмом типа FM с ленточными короткими гибкими выводами для массового сращивания волокон. Компания Belden также предлагает претерминированные кассеты MPO-SC дуплексных конфигураций с 6 портами (12 волокон) и 4 портами (8 волокон) для оптических волокон OM3, OM4 и OS2/UPC и OS2/APC.

Расширена также линейка гибридных кабелей серии FiberExpress с медными жилами и волоконно-оптическими элементами, использование которых обеспечивает надёжную и безопасную передачу данных и электропитания при значительном сокращении времени монтажа и прокладки.