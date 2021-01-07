 
Инновации (разработки)

Компания Belden расширяет три хорошо зарекомендовавших себя кабельных решения

Компания Belden расширяет три хорошо зарекомендовавших себя кабельных решения

7 января 2021, 10:00
Рубрика: Инновации
Метки: Belden
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Разработаны новые дополнения к системе DCX компании Belden Inc., которые дадут возможность оптимизировать отдачу от инвестиций в управление волоконно-оптической инфраструктурой благодаря экономии пространства в центрах хранения и обработки данных, а также обеспечат поддержку приложений 4К.

Решения, разработанные для поддержки различных кабельных инфраструктур и методов монтажа, включают кабельные лотки DCX zero U разного размера (небольшие однокассетные и большие двухкассетные), оснащённые магнитами для прикрепления к любой металлической поверхности. Предлагаются кассеты DCX для сращивания оптических волокон с 12 портами (24 волокна) LC дуплексных конфигураций и с 6 портами SC дуплексных конфигураций c разъёмом типа FS (пустые) для использования с оптическими разъёмами типа Splice-On,  c разъёмом типа FP с интегрированными 250-мкм короткими гибкими выводами и c разъёмом типа FM с ленточными короткими гибкими выводами для массового сращивания волокон. Компания Belden также предлагает претерминированные кассеты MPO-SC дуплексных конфигураций с 6 портами (12 волокон) и 4 портами (8 волокон) для оптических волокон OM3, OM4 и OS2/UPC и OS2/APC.

Расширена также линейка гибридных кабелей серии FiberExpress с медными жилами и волоконно-оптическими элементами, использование которых обеспечивает надёжную и безопасную передачу данных и электропитания при значительном сокращении времени монтажа и прокладки.  

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Источник: RusCable.Ru

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