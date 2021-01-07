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В Бразилии опубликован план развития энергетики на период до 2050 года

В Бразилии опубликован план развития энергетики на период до 2050 года

7 января 2021, 17:00
Рубрика: За рубежом
Метки: БРАЗИЛИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии (Ministry of Mines and Energy, MME) совместно с исследовательской энергокомпанией Energy Research Company (EPE) выпустило национальный энергетический план на период до 2050 г. – National energy plan 2050 (PNE 2050).

В основе плана четыре ключевых направления – энергетическая безопасность, окупаемость инвестиций, доступность энергоресурсов для населения и социально-экологические критерии. В плане используются различные сценарии развития энергетики для оценки возможности оптимизации энергетического перехода в Бразилии. Ожидается, что к 2050 г. доля ВИЭ в энергопотреблении составит 45-50%, а в составе генерирующих мощностей – 80-85%.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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