Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии (Ministry of Mines and Energy, MME) совместно с исследовательской энергокомпанией Energy Research Company (EPE) выпустило национальный энергетический план на период до 2050 г. – National energy plan 2050 (PNE 2050).

В основе плана четыре ключевых направления – энергетическая безопасность, окупаемость инвестиций, доступность энергоресурсов для населения и социально-экологические критерии. В плане используются различные сценарии развития энергетики для оценки возможности оптимизации энергетического перехода в Бразилии. Ожидается, что к 2050 г. доля ВИЭ в энергопотреблении составит 45-50%, а в составе генерирующих мощностей – 80-85%.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata