Итоговый RusCable Insider 2020
ТОП 35 материалов, статистика и главные новости предновогодней недели
7 января 2021, 17:00
Рубрика: За рубежом
Метки: БРАЗИЛИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии (Ministry of Mines and Energy, MME) совместно с исследовательской энергокомпанией Energy Research Company (EPE) выпустило национальный энергетический план на период до 2050 г. – National energy plan 2050 (PNE 2050).
В основе плана четыре ключевых направления – энергетическая безопасность, окупаемость инвестиций, доступность энергоресурсов для населения и социально-экологические критерии. В плане используются различные сценарии развития энергетики для оценки возможности оптимизации энергетического перехода в Бразилии. Ожидается, что к 2050 г. доля ВИЭ в энергопотреблении составит 45-50%, а в составе генерирующих мощностей – 80-85%.
Информационно-аналитический ресурс Enerdata
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter