Ставки на спорт набирают обороты по всему миру, в том числе в Узбекистане. В стране то и дело открываются букмекерские конторы, и новичкам в беттинге все труднее выбрать компанию, которой стоит отдать предпочтение. Профессионалы уверены: лучшая платформа для того, чтобы делать ставки на спорт в Узбекистане — это 1xBet. БК уже давно предоставляет свои услуги и предлагает клиентам множество преимуществ:

круглосуточный доступ к спортивным событиям;

быстрая регистрация из любой точки мира;

постоянная техподдержка;

доступ с компьютера и мобильных устройств;

много способов для перевода депозита;

оперативный вывод выигрыша.

Кроме того, компания предлагает пользователям множество бонусов. Участие в этих акциях позволяет бетторам сделать ставки на спорт в Узбекистане на 1xBet не только более увлекательными, но и выгодными.

Ставки на турниры UFC

Широкий охват событий — еще одно преимущество букмекерской конторы 1xBet. БК предлагает клиентам выбрать из множества спортивных состязаний.

Помимо командных соревнований, в 1xBet популярны и одиночные виды спорта. Наибольшее число фанатов у единоборств UFC. Это можно понять, если посмотреть, какое количество новых событий появляется на 1xBet ежедневно. Проверить, какие турниры проходят сейчас, удобно по ссылке: https://1x-bet-uz.com/line/UFC/. К самым популярным среди них относятся:

номерные турниры. В этих соревнованиях участие принимают бойцы из верхних строчек рейтинга. Окончанием турнира служит борьба самых известных спортсменов.

Fight Night. Такие состязания проходят среди менее популярных спортсменов.

The Ultimate Fighter Night. Во время этих турниров определяется победитель популярного американского шоу The Ultimate Fighter.

Особенность одиночных турниров состоит в том, что здесь беттору нужно изучать не состояние команды, а статистику каждого бойца. Определяя победителя состязания, нужно проверить, как спортсмен показывал себя ранее, точность его ударов и среднее время боя с разными противниками.

Ставки на кибер гольф

Развитие инновационных технологий стало причиной роста популярности виртуальных спортивных состязаний. Они интересны болельщикам по всему миру, поэтому БК 1xBet предлагает делать ставки на виртуальный футбол, волейбол или хоккей. Особенность таких соревнований в том, что процессом управляют специальные алгоритмы, в основе работы которых лежит генератор случайных чисел.

Помимо командных видов киберспорта, букмекерская контора также предлагает сделать ставки на виртуальный гольф. Эта дисциплина появилась позже остальных, но здесь регулярно проходят турниры. Предстоящие события можно найти по ссылке: https://1x-bet-uz.com/cyber/eSports-Golf/. Правила здесь аналогичны, а ставки чаще всего делают на победу в турнире или лучшего гольфиста. Сами турниры занимают намного меньше времени, поэтому бетторы узнают о выигрыше уже спустя 10-15 минут.