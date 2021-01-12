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Минэкономразвития: в сфере лицензирования заработала реестровая модель

Минэкономразвития: в сфере лицензирования заработала реестровая модель

12 января 2021, 14:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Источник: Минэкономразвития

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С 1 января 2021 года на реестровую модель перешли лицензирующие органы, осуществляющие лицензирование 52 видов деятельности, входящих в сферу действия Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Реформа охватывает более 600 тысяч лицензий в таких сферах, как медицинская, фармацевтическая деятельность, образовательная деятельность и т.д.

Кроме вступления в силу Федерального закона 478-ФЗ, устанавливающего реестровую модель и новые правила регулирования этой сферы, Правительством 29 декабря принято постановление № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий», подготовленное Минэкономразвития России.

В соответствии с постановлением лицензирующие органы будут вести в электронном виде реестр лицензий по видам деятельности, лицензирование которых они осуществляют. При этом регистрационный номер лицензии в рамках конкретного реестра лицензий является уникальным.

Сведения, содержащиеся в реестрах лицензий, являются открытыми, за исключением случаев, если доступ к таким сведениям в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничен. Доступ к такой информации обеспечивается лицензирующим органом посредством ее размещения в сети «Интернет». Также сведения о конкретной лицензии можно получить в виде выписки из реестра лицензий на бумажном или электронном носителе, форма которой утверждена постановлением.

Кроме того, постановлением упрощаются для лицензиатов процедуры в сфере лицензирования в случае изменения наименования лицензируемого вида деятельности, а также изменения места нахождения лицензиата, адреса осуществления лицензируемой деятельности в связи с переименованием географического объекта, улицы, площади или иной территории, изменением нумерации, в том числе почтового индекса, на упрощенный для лицензиатов порядок внесения изменений в реестр лицензий.

«Вводимые новации оптимизируют взаимодействие лицензирующих органов с лицензиатами и соискателями лицензии, обеспечивают автоматизацию процесса лицензирования путем ускорения и упрощения документооборота, повышают прозрачность и оперативность внесения необходимых изменений в реестр лицензий. Заинтересованные лица смогут оперативно проверить наличие лицензии у интересующих их юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», – сообщил Александр Вдовин, директор Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования.

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Источник: Минэкономразвития

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