С 1 января 2021 года на реестровую модель перешли лицензирующие органы, осуществляющие лицензирование 52 видов деятельности, входящих в сферу действия Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Реформа охватывает более 600 тысяч лицензий в таких сферах, как медицинская, фармацевтическая деятельность, образовательная деятельность и т.д.

Кроме вступления в силу Федерального закона 478-ФЗ, устанавливающего реестровую модель и новые правила регулирования этой сферы, Правительством 29 декабря принято постановление № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий», подготовленное Минэкономразвития России.

В соответствии с постановлением лицензирующие органы будут вести в электронном виде реестр лицензий по видам деятельности, лицензирование которых они осуществляют. При этом регистрационный номер лицензии в рамках конкретного реестра лицензий является уникальным.

Сведения, содержащиеся в реестрах лицензий, являются открытыми, за исключением случаев, если доступ к таким сведениям в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничен. Доступ к такой информации обеспечивается лицензирующим органом посредством ее размещения в сети «Интернет». Также сведения о конкретной лицензии можно получить в виде выписки из реестра лицензий на бумажном или электронном носителе, форма которой утверждена постановлением.

Кроме того, постановлением упрощаются для лицензиатов процедуры в сфере лицензирования в случае изменения наименования лицензируемого вида деятельности, а также изменения места нахождения лицензиата, адреса осуществления лицензируемой деятельности в связи с переименованием географического объекта, улицы, площади или иной территории, изменением нумерации, в том числе почтового индекса, на упрощенный для лицензиатов порядок внесения изменений в реестр лицензий.