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Более 3 млрд руб. вложит резидент ОЭЗ "Кашира" в производство домокомплектов

Более 3 млрд руб. вложит резидент ОЭЗ Кашира в производство домокомплектов

13 января 2021, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ОЭЗ КАШИРА, ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 
Источник: interfax-russia.ru

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Резидент подмосковной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кашира" в 2021 году планирует построить предприятие по производству домокомплектов из лёгкого бетона, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Инновационное предприятие компании "ПРЕФАБРИКА АГ" будет построено в подмосковной Кашире. Объем инвестиций составляет более 3 млрд руб. При полной мощности на заводе будут изготавливать домокомплекты в рамках универсальной строительной системы, что позволит возводить до 400 тыс. кв. м жилья в год. Новый этап проекта - выход в другие субъекты РФ", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

По ее словам, продукцией компании в первую очередь могут заинтересоваться города-миллионники, а также города с населением более 50 тыс. человек, где стабильный есть спрос на типовое жилье.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что в июле 2021 компания приступит к строительству производства на территории ОЭЗ, в третьем квартале 2022 планируется запуск производства.

Приступить к реализации стратегического плана по поэтапному строительству промышленных предприятий компания - резидент ОЭЗ планирует также в 2021 году.

Для этого эксперты компании проанализируют перспективные площадки для создания новых производств за пределами Московской области, а также изучат спрос и потребности регионов России в малоэтажной застройке и индивидуального жилищного строительства.

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Источник: interfax-russia.ru

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