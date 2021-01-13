Правительство РФ предложило распространить принципы "регуляторной гильотины" на существующую в России систему выдачи лицензий и разрешений для бизнеса. Такое предложение высказал в среду заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

"Если возможно, то и по разрешительной деятельности тоже ваше поручение - распространить принципы "регуляторной гильотины" с целью упрощения регуляторной деятельности на разрешительную деятельность и на лицензирование", - сказал он, обращаясь к президенту РФ.

Григоренко отметил, что сейчас в России существует 54 лицензируемых вида деятельности и еще около 500 видов требуют получения разрешений, сертификатов, аккредитаций и других подобных документов. По его словам, "в настоящий момент порядок и требования к получению этих разрешений достаточно разные, где-то даже архаичные".

"Также было бы правильно сохранить тот же механизм рассмотрения всех новых требований к бизнесу, которые у нас присутствовали в последние два года, на площадке правительства. Когда прежде чем принимать какие-то обязательные требования, они проходили через обсуждение с бизнесом. У нас 43 [рабочие] группы созданы, которые наполовину состоят из представителей бизнеса и наполовину из представителей госорганов. И мы по разрешениям, по лицензиям воспользовались бы уже наработанным механизмом", - предложил Григоренко.

Реформа контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина") предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.