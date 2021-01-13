Липецкэнерго внедряет цифровую радиосвязь

Специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» продолжают реализацию проекта по развертыванию цифровой радиосети по стандарту Digital Mobile Radio (DMR), которая существенно расширит зону радиопокрытия и повысит эффективность оперативно-технологического управления бригадами во время аварийно-восстановительных и плановых работ. В декабре прошедшего года цифровой оперативно-диспетчерской радиосвязью обеспечены Хлевенский и Краснинский районы электрических сетей (РЭС). Ранее аналогичные мероприятия были организованы в Грязинском РЭС. Таким образом, зона покрытия радиосвязью территории Липецкой области составила 15%.

Проект реализуется в пять этапов. На первом, в 2019 году, в Липецкэнерго было организовано 2 автоматизированных рабочих места диспетчера со специализированным программным обеспечением, установлен радиосервер, модернизировано 2 ретранслятора, заменено 12 аналоговых радиостанций на цифровые.

В рамках второго этапа в 2020 году модернизировано 3 дополнительных базовых станций, 16 аналоговых радиостанций заменено на цифровые.

Завершение работ запланировано на 2023 год. После этого зона уверенного приема оперативно-диспетчерской связи будет максимально расширена. Всего на территории региона будет установлено 39 базовых станций. Все переговоры диспетчера с бригадами, выполняющими работу на энергообъектах, будут осуществляться в цифровом формате. В удаленных районах, где сотовая связь недоступна, коммуникации станут возможными благодаря радиотрансляторам, установленным на бригадные автомобили.

Формат цифровой сети DMR обеспечит двукратное увеличение количества каналов в используемом радиочастотном ресурсе, полное отсутствие помех в режиме голосовой связи, защиту от прослушивания, длительную непрерывную работу от батареи, возможность передачи пакетных данных со скоростью до 1,2 кбит/c на канал. Внедрение стандарта DMR позволит организовать канал телемеханики до удаленных подстанций, реализовать телеуправление реклоузерами, контролировать перемещение автотранспорта и бригад в режиме реального времени, обмениваться текстовой информацией по радиоканалу и оперативно формировать группы радиоабонентов для эффективного управления несколькими бригадами во время аварийно-восстановительных работ. Кроме того, будет повышен уровень обеспечения безопасности персонала за счет передачи сигнала SOS в случае фиксации падения и длительного нахождения работника в лежачем положении.

«Организация цифровой связи, объединенной в общую сеть и интегрированную с технологическими и корпоративными информационными системами, является неотъемлемым элементом цифровизации отрасли. Ее внедрение позволит решить проблему «слепых зон» радиосвязи, когда из-за отсутствия сотовой связи теряется управляемость аварийно-восстановительными работами. В целом цифровая связь призвана обеспечить надежность и защищенность оперативно-диспетчерской связи», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.