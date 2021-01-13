Эксперты Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта здания общежития Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки. По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки, основанная в 1956 году, стала первым музыкальным высшим учебным заведением в Сибири, а также единственной консерваторией за Уралом. Новосибирская консерватория, где работают семь факультетов и шестнадцать кафедр, позволяет пройти обучение по 16 основным образовательным программам в области искусств, а также по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В 2021 году вуз отметит 75-летие со дня основания. К этой дате будет обновлено не только здание консерватории, но и общежитие для студентов.

Проектной документацией, достоверность определения сметной стоимости реализации которой проверили эксперты Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт девятиэтажного здания общежития площадью 7 456 кв.м. В ходе реализации проекта обновят фасад здания, проведут работы по усилению конструктивных элементов и по внутренней отделке. Кроме того, в общежитии заменят системы электроснабжения, освещения, в том числе наружного, водоснабжения и водоотведения, отопления и кондиционирования, а также установят автоматическую пожарную сигнализацию.

Финансирование осуществляется полностью за счет средств федерального бюджета. Застройщик – ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки». Проектную документацию подготовили в ООО «Заря».

Фото: nsglinka.ru