 
Контракты

Мэрия Новосибирска объявила тендер на третий этап строительства станции метро "Спортивная" за 723 млн рублей

Мэрия Новосибирска объявила тендер на третий этап строительства станции метро Спортивная за 723 млн рублей

13 января 2021, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: interfax-russia.ru

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Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений Новосибирска объявило конкурс на строительство объектов энергетики, транспорта и связи, а также основных объектов в рамках третьего этапа возведения станции метро "Спортивная", следует из материалов сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 723,4 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Электронный аукцион назначен на 20 января, прием заявок завершится в этот же день.

В рамках третьего этапа подрядчик должен выполнить работы по созданию самой станции, пути и контактного рельса, создать тяговую сеть, каналы связи. В тендер также включены архитектурные решения. Работы должны быть выполнены не позднее 1 мая 2022 года. Заказчиком работ выступает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Ранее сообщалось, что строительство станции "Спортивная" Ленинской ветки запланировано в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. Строительство станции ведется с конца 2019 года. Сейчас метрополитен в Новосибирске состоит из двух веток - Ленинской и Дзержинской. Последняя из 13-ти станций метро города - "Золотая Нива" - введена в эксплуатацию в феврале 2011 года.

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Источник: interfax-russia.ru

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