Главы Туркмении и Афганистана запустили железную дорогу и ЛЭП

Президенты Афганистана и Туркмении Ашраф Гани и Гурбангулы Бердымухамедов ввели в эксплуатацию три крупных инфраструктурных проекта, сообщает 14 января агентство «Туркмения сегодня».

Главы двух государств открыли участок железнодорожной линии Акина — Андхой, оптико-волоконные линии связи Имамназар — Акина и Серхетабат — Тургунди, а также высоковольтную линию электропередач Керки — Шибергана.

Железная дорога Акина — Андхой построена на территории Афганистана за счет Туркмении. Торжественная церемония открытия объектов прошла в режиме видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января министр иностранных дел Туркмении Решид Мередов встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Собеседники обсудили запуск совместных инфраструктурных проектов.