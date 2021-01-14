 
За рубежом

Главы Туркмении и Афганистана запустили железную дорогу и ЛЭП

Главы Туркмении и Афганистана запустили железную дорогу и ЛЭП

14 января 2021, 15:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ТУРКМЕНИЯ, АФГАНИСТАН
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Электроэнергетика Транспорт 
Источник: ИА REGNUM

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
235

Фото: turkmenportal.com

Фото: turkmenportal.com

Президенты Афганистана и Туркмении Ашраф Гани и Гурбангулы Бердымухамедов ввели в эксплуатацию три крупных инфраструктурных проекта, сообщает 14 января агентство «Туркмения сегодня».

Главы двух государств открыли участок железнодорожной линии Акина — Андхой, оптико-волоконные линии связи Имамназар — Акина и Серхетабат — Тургунди, а также высоковольтную линию электропередач Керки — Шибергана.

Железная дорога Акина — Андхой построена на территории Афганистана за счет Туркмении. Торжественная церемония открытия объектов прошла в режиме видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января министр иностранных дел Туркмении Решид Мередов встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Собеседники обсудили запуск совместных инфраструктурных проектов.

 

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ИА REGNUM

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
СМИ: датская компания Ramboll вышла из проекта 13.01.2021
СМИ: датская компания Ramboll вышла из проекта "Северный поток - 2"
Первый энергоблок БелАЭС вывели на полную мощность 13.01.2021
Первый энергоблок БелАЭС вывели на полную мощность
Казахстан восстановил транспортировку нефти в Россию 12.01.2021
Казахстан восстановил транспортировку нефти в Россию
SpaceX получила разрешение запустить спутники Starlink на полярную орбиту 11.01.2021
SpaceX получила разрешение запустить спутники Starlink на полярную орбиту
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Новогодний RusCable Review!
+