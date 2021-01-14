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Минтранс Ростовской области вновь объявил тендер на строительство северного обхода Ростова за 2,9 млрд руб

Минтранс Ростовской области вновь объявил тендер на строительство северного обхода Ростова за 2,9 млрд руб

14 января 2021, 15:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: interfax-russia.ru

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Министерство транспорта Ростовской области объявило открытый конкурс по выбору подрядчика строительства северного обхода Ростова-на-Дону.

Согласно данным системы "СПАРК-Маркер", цена контракта не должна превышать 2,871 млрд рублей. Источник финансирования работ - средства бюджета области.

Подрядчику предстоит в срок до 15 октября 2022 года построить трассу между автодорогами "Ростов-на-Дону - Родионово-Несветайская - Новошахтинск" и "Ростов-на-Дону - Таганрог" в обход села Чалтырь.

Прием заявок завершится 4 февраля. Даты их рассмотрения и оценки в конкурсной документации не указываются.

Как сообщалось, в конце ноября 2020 года Минтранс Ростовской области уже объявлял конкурс по выбору подрядчика строительства северного обхода Ростова-на-Дону с той же ценой контракта, но в конце декабря отменил его. "Интерфаксу" в ведомстве уточняли, что процедура закупки была отменена в связи с необходимостью увеличения гарантийных сроков, предусмотренных проектом контракта.

Главгосэкспертиза осенью 2020 года выдала положительное заключение по проекту строительства северного обхода Ростова-на-Дону, который соединит федеральные трассы М-4 "Дон" и А-280 "Ростов-на-Дону - Таганрог". Протяженность строящейся трассы - 12,75 км. Ранее начатое строительство обхода было приостановлено из-за необходимости переустройства коммуникаций, расположенных на примыкающих к трассе земельных участках (прежний подрядчик АО "Донаэродорстрой" отказался от проекта). Строительство будет осуществляться в два этапа, первый предполагает открытие двух полос движения, затем планируется расширить их количество до четырех. Расчетная скорость движения на трассе - 120 км/ч.

Строительство северного обхода Ростова-на-Дону входит в состав Ростовского транспортного кольца, которое обеспечит вывод транзитного транспорта за городскую черту. В состав транспортного кольца входит 12 автодорог федерального, регионального и местного значения.

Как сообщал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, проект строительства транспортного кольца вокруг Ростова-на-Дону нуждается в дополнительном финансировании. В июне 2020 года губернатор области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать региону поддержку в реализации проекта.

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Источник: interfax-russia.ru

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