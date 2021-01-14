Министерство транспорта Ростовской области объявило открытый конкурс по выбору подрядчика строительства северного обхода Ростова-на-Дону.

Согласно данным системы "СПАРК-Маркер", цена контракта не должна превышать 2,871 млрд рублей. Источник финансирования работ - средства бюджета области.

Подрядчику предстоит в срок до 15 октября 2022 года построить трассу между автодорогами "Ростов-на-Дону - Родионово-Несветайская - Новошахтинск" и "Ростов-на-Дону - Таганрог" в обход села Чалтырь.

Прием заявок завершится 4 февраля. Даты их рассмотрения и оценки в конкурсной документации не указываются.

Как сообщалось, в конце ноября 2020 года Минтранс Ростовской области уже объявлял конкурс по выбору подрядчика строительства северного обхода Ростова-на-Дону с той же ценой контракта, но в конце декабря отменил его. "Интерфаксу" в ведомстве уточняли, что процедура закупки была отменена в связи с необходимостью увеличения гарантийных сроков, предусмотренных проектом контракта.

Главгосэкспертиза осенью 2020 года выдала положительное заключение по проекту строительства северного обхода Ростова-на-Дону, который соединит федеральные трассы М-4 "Дон" и А-280 "Ростов-на-Дону - Таганрог". Протяженность строящейся трассы - 12,75 км. Ранее начатое строительство обхода было приостановлено из-за необходимости переустройства коммуникаций, расположенных на примыкающих к трассе земельных участках (прежний подрядчик АО "Донаэродорстрой" отказался от проекта). Строительство будет осуществляться в два этапа, первый предполагает открытие двух полос движения, затем планируется расширить их количество до четырех. Расчетная скорость движения на трассе - 120 км/ч.

Строительство северного обхода Ростова-на-Дону входит в состав Ростовского транспортного кольца, которое обеспечит вывод транзитного транспорта за городскую черту. В состав транспортного кольца входит 12 автодорог федерального, регионального и местного значения.

Как сообщал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, проект строительства транспортного кольца вокруг Ростова-на-Дону нуждается в дополнительном финансировании. В июне 2020 года губернатор области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать региону поддержку в реализации проекта.